Pumped Gabo pucéran szállt bele a Fertő tavi beruházásba: Néhány jóllakott ember még jobban akar lakni

Állami pénzből, Mészáros Lőrinc cégének beruházásával épül szállodakomplexum a Fertő tő partján, és hiába tiltakoztak ez ellen a helyiek. Többek között környezetvédők, az EU és az UNESCO is felszólalt már a beruházás ellen, de a gigaprojekt útjába látszólag semmi nem állhat.

Ennek kapcsán tüntetést rendeztek Sopron belvárosában a hétvégén, hogy felszólaljanak a környezetpusztító beruházás ellen. A 444 ellátogatott riportot készíteni, vitték magukkal Pumped Gabót is, akinek fontos a környezetvédelem. Erről Instagram-posztban is írt.

In the name of mother Earth 💚🌳Néhány nagyon jóllakott ember még jobban szeretne lakni, ami személy szerint engem nem zavarna, de hogy ezt a természet kárára teszik, az igen! 🥴 Megvan Leonardo DiCaprio új filmje, a Ne nézz fel? Abban is hasonló a jelenség, a profit növelése a természet kárára. Ezért tartunk itt, ahol. A Fertő tó partján épül egy szállodakomplexum, 34.000 négyzetmétert építenek be. Ez egy természetvédelmi terület, tele növényekkel és állatokkal, úgy tűnik egy részének most lőttek. A magyar kormány a környezetvédők, valamint az Európai Unió és az UNESCO tiltakozását semmibe véve tavaly elkezdte a beruházást. A vitorláskikötő építését Mészáros Lőrinc egyik cége nyerte, letarolták a nádast, és lebontatták az ikonikus cölöpházakat, majd november elején videón láthattuk, hogy gyakorlatilag az egész fertőrákosi tópartot legyalulták a turisztikai fejlesztés miatt.