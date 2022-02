Befogadtak az állatvédők egy kutyát, behatoltak a rendőrök, hogy elvigyék

Befogadtak egy kiskutyát az állatvédők Ercsiben, a kiérkező rendőrök nem jutottak dűlőre az ott lévő gondozóval, ezért behatoltak az udvarba, majd tulajdon elleni szabálysértés miatt eljárást is indítottak ellene. Az állatvédők teljesen kiakadtak, azt mondják, megteszik a szükséges jogi lépéseket az ügyben intézkedő rendőrökkel szemben.

Minden jogalap nélkül bemásztak az udvarra, tokkal-vonóval betörték az ajtót, majd elvitték a kutyát és előállították a nálunk lévő gondozót. Nem azt, aki ezt tette a kutyával, hanem a gondozót. Milyen világot élünk? Hol vagyunk Észak-Koreában?

– mondta felháborodva lapunknak Wegera György, az alapítvány vezetője. Elmondása szerint úgy került hozzájuk a kiskutya, hogy valaki betegen letette a menhelyük elé.

„Múlt csütörtökön találtuk meg az elhanyagolt, lesoványodott vak kutyát, büdösen és piszkosan. Azonnal bevittük, hogy meggyógyíttassuk és megmentsük az életét. Most vittük volna kezelésre. Mit kellett volna tennünk, otthagyni a hidegben, hogy elpusztuljon?”

– tette hozzá még mindig feldúltan..

Megkerestük a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudjuk mi indokolta ezt a rendőri fellépést, és hogy mivel gyanúsítják az állatvédőket pontosan. De arra is kíváncsiak voltunk, hogy hol helyezték el a kutyát, és indítottak-e eljárást a kutya gazdájával szemben az állat esetleges nem megfelelő tartása miatt.

Válaszukban azt írták, hogy kedd reggel kilenckor jelentek meg a rendőrök a Kispuszta utcában található állatmenedék telephelyén, mert egy helyi lakos bejelentést tett arról, hogy néhány nappal korábban elkóborolt, chippel ellátott kistermetű kutyáját a menhelyen tartják, de nem hajlandóak visszaadni a tulajdonosának.

„A rendőrök a menhelyen tartózkodó 61 éves gondozónőt több alkalommal is figyelmeztették szóban, hogy szabálysértést követ el, amennyiben a kutyát nem adja vissza tulajdonosának, azonban a nő ennek nem tett eleget, helyette bement az ingatlanba és bezárkózott. Miután a nő a többszöri rendőri felszólításra sem volt hajlandó alávetni magát a rendőri intézkedésnek, az egyenruhások az ingatlanba behatoltak, ahol megtalálták a kutyát, amelyet visszaszolgáltattak tulajdonosának.”

A kutya egészségi állapotával kapcsolatban azt írták, hogy kedden kivizsgálták az állat tartásának a körülményeit, és sor került az eb állatorvosi felülvizsgálatára is. Ez alapján alapján pedig nem merült fel jogsértés elkövetésének gyanúja a tulajdonossal szemben.

Hozzátették, az eset kapcsán a rendőrök feladata törvényben meghatározott jogkörüknél fogva a jogsértő cselekmény észlelését követően annak megszüntetésére irányult, mely megfelelő volt a jogszabályban rögzített előírásoknak. A menhely 61 éves alkalmazottjával szemben pedig eljárás indult tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt

Megkérdeztük a menhely vezetőjét, Wegerát, hogy miért nem engedte be a gondozó a kiérkező rendőröket.

„Azért mert azt az utasítást kapta, hogy senkit ne engedjen be. Megkeresett egy nő, hogy adjuk át neki a kutyát. Mivel nem ő volt az eb gazdája, ezért megírtam neki, hogy legközelebb hozza magával a tulajdonost is, mert csak a megfelelő átadási-átvételi dokumentum aláírásával adhatunk csak ki talált kóbor kutyát. Erre idejött a rendőrökkel, és mindenféle házkutatási parancs nélkül bejöttek az udvarunkra és elvitték a kutyát. Még az áram főkapcsolóját is lekapcsolták, hogy ne tudja felvenni őket a kamera. Jogtalannak tartjuk ezt az intézkedést, ezért az alapítvány ügyvédje meg fogja tenni a szükséges jogi lépéseket az ügyben.”

– mondta.