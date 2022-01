Ősfideszes nagyágyút legyőzve törné meg az ellenzék a több évtizedes Fidesz-hegemóniát az ország egyik leggazdagabb részén

Nem sok nagyágyúja maradt a Fidesznek Budapesten a 2022-es országgyűlési választásra, de a 3. számú egyéni választókerületben egyik vezető politikusát, Fürjes Balázst veti be a kormánypárt. Nem véletlenül, a várhatóan kevés nyerhető fővárosi körzet közül talán itt van a legnagyobb sansza a Fidesznek, miután a XII. kerületet és a II. kerület egy részét lefedő körzet hagyományosan jobboldali kötődésű. Kis túlzással, ha itt nem tud nyerni a Fidesz Budapesten, akkor sehol. Fürjes ellenfele a mindössze 26 éves momentumos Hajnal Miklós lesz, de az országban talán itt nyomhat a legtöbbet a latba Kétfarkú Kutya Párt szereplése.

Budapest nyugati szélén hosszú évek óta borítékolható volt a Fidesz-győzelem, akár önkormányzati, akár országgyűlési választást tartottak. Változást a legutóbbi önkormányzati voksolás hozott, 2019 októberében ugyanis a II. kerületben némileg váratlanul ellenzéki siker született, az MSZP-s Őrsi Gergely kicsivel több mint kétezer szavazattal megelőzte a városrészt 2006 óta vezető fideszes Láng Zsoltot. A XII. kerületben viszont 1998 óta szüntelenül fideszes vezetés regnál (1994 és 1998 között az MDF adta a polgármestert), ami jól mutatja Budapest egyik leggazdagabb részének jobboldali elköteleződését.

Az országgyűlési választások eredményei is hasonló képet mutatnak,

a XII. kerületet lefedő körzetben 1998 óta mindig a Fidesz nyert,

az első két szabad választáson pedig az MDF jelöltje (Horváth Béla, majd Fekete György). 1998 és 2014 között Pokorni Zoltán volt a kerület parlamenti képviselője, aki 2006 óta a Hegyvidék polgármestere is. Amikor a kettő egymással összeférhetetlen lett, a pártvezetéssel az oktatási törvények ügyében összekülönböző egykori Fidesz-elnök az országos helyett a helyi politikát választotta, utódja a parlamentben egy ciklus erejéig Fónagy János lett (2014 óta a Hegyvidék a II. kerület egy részével közösen alkot egy körzetet).

2018 tavaszán aztán Gulyás Gergely győzött a budapesti 3. számú választókerületben. Az akkori Fidesz-frakcióvezető – aki a mostani ciklusban a Miniszterelnökséget irányítja – a voksok 42,71 százalékát gyűjtötte be, kétezerrel többen szavaztak rá, mint a DK-s Bauer Tamásra (39,03 százalék). Az LMP-s Hajdu Mária végzett harmadikként (6,98 százalék), a jobbikos Gyöngyösi Márton lett a negyedik (5,79 százalék), majd a Kétfarkú Kutya Párt elnöke, Kovács Gergely és a momentumos Kádár Barnabás Áron következett egyaránt 3 százalék alatti eredménnyel.

A fenti számokból az látszik, hogy ha az ellenzék közösen indult volna 2018-ban, akkor Gulyás szinte biztosan elveszíti a választást.

Még úgy is, hogy a Jobbik akkor még nem feltétlenül csatlakozott volna egy olyan közösséghez, amelyben a DK és az MSZP is ott van; a baloldali tömb és az LMP, illetve a Momentum szavazótábora ugyanis együtt majdnem 49 százalék volt.



Alighanem ez is közrejátszott abban, hogy a Fidesz több más vezető politikusához (a II. kerületben mandátumot szerző Varga Mihályhoz és a VIII. kerületben vitézkedő Kocsis Mátéhoz) hasonlóan Gulyást sem indítja újra egyéniben. A helyére pályázó Fürjes Balázsnak pedig jó eséllyel az akkor csaknem 47 százalékot szerző Fónagy 2014-es eredményét kellene megismételnie a sikerhez, hiszen ő nagyjából 1500 szavazattal többet kapott, mint Gulyás négy évvel később.

Ráadásul a 2019. őszi önkormányzati választás egyik fontos tapasztalata az volt, hogy a kormányoldal meggyengült a hagyományosan jobbra szavazó budai kerületekben – igaz, amíg az I. és a II. kerületben elbukott a Fidesz, a XII. kerületben Pokorni maradt a polgármester (csaknem 60 százalékos eredménnyel). A XII. kerületben a Fidesz képviselő-testületi többsége sem került veszélybe, például a mostani ellenzéki induló, Hajnal Miklós sem tudott győzni a körzetében. Ez csak az egykori kvízmesternek, a DK-s Vágó Istvánnak sikerült az ellenzéki jelöltek közül, miközben a Kétfarkú Kutya Párt jelöltjei mindenütt 10 százalék feletti eredményt értek el.

Létrejöhet a Fürjes-Hajnal vita

A tapasztalat mindenesetre az 50 éves, 1988 óta Fidesz-tag Fürjes mellett szól, aki 1996-ban alapító tagként vett részt a Fidelitas megalakulásában, melynek alelnöke volt 2001-ig. A baloldali kormányok idején a magánszférában tevékenykedett (2003-ban csatlakozott a Wallis csoporthoz, amelynek akkoriban Bajnai Gordon volt a vezérigazgatója). 2011 óta a kiemelt budapesti fejlesztések kormánybiztosaként dolgozott, 2018 májusa óta pedig a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára.

Nevéhez fűződik számos sportrendezvény és sportberuházás levezénylése (a Duna Arénától a Groupama stadionon át a Puskás Arénáig), már 2000 és 2002 között is három évig a Budapest Sportcsarnok (Papp László Budapest Sportaréna) újjáépítését felügyelte. Ő volt a 2024-es budapesti olimpiai pályázat elnöke – e tekintetben különösen fájó lehetett neki 2017 elején az olimpiaellenes népszavazás ötletével népszerűséget szerző Momentum feltűnése, hiszen a Nolimpia kampány hatására az Orbán-kormány visszavonta az ötkarikás pályázatot. Márpedig 2022-es ellenfele a Momentumból érkezik.

Fürjes azon kevés fideszesek egyike, aki nem ugrik el a kérdések elől.

Legutóbb júniusban adott interjút a 24.hu-nak, de elment a Partizán adásába is. Az államtitkár ráadásul olykor a saját párttársait is kritizálja. Egy online fogadóórán például arról beszélt, hogy „van olyan életmód, van olyan luxus, van olyan gyarapodás, vannak olyan szokások, amiket egy politikus nem engedhet meg magának, különösen, ha hatalmon van, és különösen, ha tíz éve van hatalmon.”

Már az év eleje óta aktív a kerületben, az ősszel pedig csapata fokozta a tempót. Miután tavasszal minden választókerületi polgárnak elküldték a Budai Kérdések című kérdőívüket, összeállítottak egy 7+1 pontos javaslatot. A Budai Vállalásokban szerepel a speciálisan hegyvidéki problémának aligha nevezhető migráció megállítása, a nyugdíjvédelem, de még a kötelező védőoltás is, emellett a Városmajor megújítása és 21. századi kórház, valamint járóbeteg-ellátás a budaiaknak. A vállalásokat december 15-ig lehetett aláírni, Fürjes pedig garanciát adott a budai polgároknak, hogy azokról javaslatokat készít a kormány számára.

Amíg több körzetben a Fidesz az utolsó negyed évre hagyta képviselőjelöltje megnevezését, Fürjes már jó ideje kampányol, így már a ringből gratulálhatott Hajnal Miklósnak az előválasztási győzelméhez, és rögtön vitára hívta ki a Momentum politikusát. Az államtitkár Gundel Takács Gábort javasolta vitavezetőnek, a műsorvezető pedig nemrég a 24.hu-nak adott interjúban elmondta, hogy igent mondott a moderálásra, de azóta senki nem kereste. Ez azonban megváltozhat, mivel

Hajnal kérdésünkre elmondta, hogy szívesen vitázik Fürjessel, akár többször is, és akár Gundel Takács Gábor vezetésével is.

Hozzátette, hogy ő már januárban szívesen egy asztalhoz ülne az államtitkárral, de egyelőre még nem fixálták az időpontot.

A Kutya Párt elnöke főszereplő lehet

Hajnal Miklós 2017-ben költözött haza Magyarországra, 2018 nyaráig a Momentum Mozgalom szóvivőjeként, azóta elnökségi tagjaként dolgozik. A 2019-es EP és önkormányzati választáson a párt kampányfőnöke volt.

Az előválasztáson szoros versenyben, a szavazatok 45,98 százalékával nyert, kicsivel kevesebb mint hatszáz szavazattal előzte meg a DK, az LMP és a Liberálisok jelöltjét, Komáromi Zoltán háziorvost. Hajnal mögé a Jobbik, az MSZP és a Párbeszéd állt be. A harmadik helyen Visi Piroska végzett, aki az Új Világ Néppárt színeiben indult az előválasztáson, amin 11 704-en vettek részt. Nehéz ebből komolyabb következtetést levonni, de a szám elég magasnak tűnik ahhoz képest, hogy a választásra jogosultak száma 65 ezer körüli a körzetben, és Gulyás legutóbb 23 ezer szavazattal nyert.

Hajnalt az utóbbi időben azzal támadja a jobboldali média, hogy közgazdászként hivatkozott magára, holott nincsen diplomája. Ő nemrég emiatt elnézést is kért, ha bárkit megsértett ezzel, de szerinte az esetet túlragozták. Egy indexes beszélgetésben egy kicsit odaszúrt Fürjesnek, aki szerinte

mindent meg fog tenni azért, hogy fenntartsa az emberarcú fideszes hamis mítoszát, ami ebben a kerületben már nagyon régóta épül. Neki azonban van menedzsermúltja, rengeteg közbeszerzés, stadionépítés és rengeteg Mészáros-megrendelés kapcsolódik a nevéhez.

A 3-as számú választókerület már csak azért is izgalmas, mert a végeredményre komoly hatással lehet a Kétfarkú Kutya Párt szereplése, hiszen – mint említettük – már 2019-ben is 10 százalék feletti eredményt értek el a Hegyvidéken. A pártelnök, Kovács Gergely jelenleg is önkormányzati képviselő. Igaz, Kovács november végén a Jelennek azt nyilatkozta, hogy az MKKP visszaléphet a billegő körzetekben a 2022-es választás előtt a kormányváltás érdekében.

Higgye el mindenki, én érezném magamat a legrosszabbul, ha minimálisan is tehetnék róla, hogy minden így marad. Az egyéni körzeteket, azt a 28-at, ahol feltehetően el fog dőlni a választás, szerintem el lehet engedni

– mondta. A Kutya Párt elnöke viszont a saját körzetét nem ereszti, erről a Válasz Online-nak adott interjújában beszélt, melyben kritizálta is az ellenzék jelöltjét. „Hajnal Mikit bírom, nagyon kedves figura, de egy évig képviselő volt itt. Azon kívül, hogy minden nap más volt a frizurája, sok dolgot nem tudok mondani, amit letett volna az asztalra. Aki utána jött a Momentumtól, Vadász Gábor, ő inkább próbál dolgozni” – nyilatkozta Kovács.

Említésre méltó, hogy az MKKP a 2019-es önkormányzati választáson polgármesterjelöltet nem állított, miközben az összes XII. kerületi körzetben volt indulója, és a szavazatarányokból úgy fest, hogy a kutyapárti szavazók még nagyobb arányban is voksoltak Pokorni Zoltánra, mint kihívójára, a DK-s Élő Norbertre, vagyis

egyáltalán nem biztos, hogy a kutyapárti indulás az ellenzék esélyeit rontja.

Ahogy a többi választókerületben, úgy itt is indít egyéni jelöltet a Mi Hazánk Mozgalom. A párt helyi elnöke, Grundtner András jogász 1994-től a MIÉP kampányát segítette, 2008-tól tíz éven át a Jobbik tagja volt.