Téli aranyérmegelőzési tippek: így étkezzünk egészségesebben az ünnepek alatt (x)

Ünnepi (kalória)gazdagság

Az ünnepek idején sokunk tányérjára kerülnek kiadós, zsíros, fűszeres fogások – a legtöbb karácsonyi menü ilyen elemekből áll. Az ünnepek az együttlétről és a lassulásról szólnak, amikor nem sietünk sehová – mikor máskor együnk ilyen ételeket, ha nem ilyenkor? Azt azonban jó tudni, hogy a lelassulás nemcsak metaforikus, de az emésztésünket is erősen érinti. A rostszegény étrend, az alkoholfogyasztás, valamint a mozgáshiány mind lassítja a táplálék áthaladását az emésztőrendszeren, ami székrekedéshez vezethet. Ez pedig – pontosabban a székletürítéssel járó erőlködés – a fájdalmas panaszokkal járó aranyérbetegség egyik leggyakoribb kiváltó oka.

Ezekre a tünetekre figyeljünk

Az aranyérbetegség a végbél alsó szakaszán található érrendszer kitüremkedése, amely a vénák kitágulásával, a faluk elvékonyodásával és kisebb-nagyobb mértékű fájdalommal, gyulladással járhat. Ha a bélműködés lelassul, az erőlködés következtében megnövekedik a végbélnyílás közelében lévő vénákban uralkodó nyomás, emiatt pedig könnyen kitágulhat az úgynevezett aranyér, kijöhetnek, láthatóvá, tapinthatóvá válhatnak, begyulladhatnak az aranyeres csomók. Az aranyérbetegség korai tünetei közé tartozik ezen kívül még a végbél környékének viszketése, égő érzése, az enyhe vérzés, és élénkpiros vércsík is megjelenhet a WC-papíron. Nos, azt kimondhatjuk, hogy senki sem szereti ilyen értelemben „bearanyozni” az ünnepeket.

Nem érdemes halogatni a kezelést

A tünetek felfedezésekor azonnali kezelés javasolt, hiszen a betegség 3-4. fázisában a csomók már a végbélnyíláson kívülre kerülnek, érzékennyé, fájdalmassá is válhatnak, és a vérzés állandósulhat, ami súlyos esetben akár vérszegénységhez is vezethet. A megduzzadt, érzékeny külső csomók ráadásul könnyen megsérülhetnek, és a felszínükön keletkező sebekbe bejutó baktériumok miatt gyulladás alakulhat ki. Az aranyér késői stádiumában már csak műtéttel orvosolható a baj, viszont, ha időben megkezdjük a kezelést, ez nagy eséllyel elkerülhető. Mutatunk néhány gyakorlati tanácsot, amelyekkel megelőzhető a probléma.

Ügyeljünk a rostbevitelre!

A rostok segítenek lágyítani a székletet, így az könnyebben távozik, csökkentve ezzel a végbélkönyéki vénákra nehezedő nyomást. A rostban gazdag ételek, mint a teljes kiőrlésű gabonák, a zöldségek és a gyümölcsök fogyasztása különösen hasznos aranyér esetén. Igyekezzünk az ünnepek alatt is használni az okostányér elvét: ez azt jelenti, hogy a tányérunkon lévő élelmiszernek a fele legyen magas rosttartalmú zöldség vagy gyümölcs, negyede valamilyen (lehetőleg lassan felszívódó) szénhidrát, a fennmaradó negyed pedig fehérje és zsír.

Mértékletesség a nehéz ételek fogyasztásában

A karácsonyi menü sokszor nehezen emészthető fogásokat tartalmaz, például zsíros húsokat, sós és fűszeres ételeket. Próbáljunk kevesebbet fogyasztani az ilyen ételekből, és egy-egy húsos fogást váltsunk le zöldségekre vagy rostban gazdag köretekre.

Kerüljük a székletfogó hatású ételeket!

A székrekedést előidéző ételek, mint a csokoládé, a banán vagy a rizs, csak mértékkel fogyasztandók, ha el akarjuk kerülni az aranyeres panaszokat. Érdemes az alkoholt és a szénsavas italokat is kerülni, mert azok irritálhatják a bélrendszert. Csokoládé helyett jó szolgálatot tehetnek az aszalt gyümölcsök – a szilva különösen hasznos, ha székrekedéssel küzdünk.

A C-vitamin és a bőséges folyadékfogyasztás szerepe

Télen nem lehet eléggé hangsúlyozni a C-vitamin-fogyasztás fontosságát. A C-vitamin nemcsak az immunrendszert, hanem az érfalakat is erősíti, ami segíthet mérsékelni az aranyeres panaszokat. A bőséges folyadékfogyasztás ugyancsak elengedhetetlen, egyebek között a megfelelő bélműködéshez.

Mozogni télen is kell

A legtöbben alig várjuk, hogy az év végén végre kicsit pihenjünk – de miért ne tehetnénk ezt aktívan? Érdemes mindennap egy rövid sétát tenni vagy otthon néhány egyszerű tornagyakorlatot végezni, mert ezzel javíthatjuk a hangulatunkat, élénkíthetjük a vérkeringésünket és a bélműködésünket is – utóbbi fontos tényező az aranyeres panaszok kivédésében vagy mérséklésében.

Proktis-M: telitalálat aranyér esetén

A sérült szövetek helyreállását vény nélkül kapható patikaszerekkel is támogathatjuk. Ebben segít a vény nélkül kapható Proktis-M termékcsalád, amely micellákba „csomagolt” hialuronsavat és gyógynövénykivonatokat tartalmaz. A Proktis-M végbélkúp és a Proktis-M plus végbélkenőcs már az aranyér első tüneteit – viszketés a végbéltájon, székelés közbeni fájdalom, vérzés – enyhíti. A hialuronsav gyorsítja, javítja a szövetregenerációt, segíti a sebgyógyulást, erősíti a meglazult szövetek szerkezetét és rugalmasságát, a további összetevők pedig gyulladáscsökkentő hatásukról ismert gyógynövényekből származnak. A Proktis-M végbélkúp a belső, a Proktis-M plus végbélkenőcs pedig a külső és a belső aranyeres panaszokra egyaránt ajánlott.