A norvég kapitány szerint nem tesz jót a magyar kézilabdának, hogy sok a külföldi játékos a bajnokságban

Thorir Hergeirsson, a norvég női kézilabda-válogatott Európa-bajnokság után leköszönő szövetségi kapitánya egy érdekes témát kezdett el feszegetni a sajtótájékoztatóján azt követően, hogy csapata pénteken legyőzte Magyarországot az Európa-bajnokság bécsi elődöntőjében.

A magyar egy nagy kézinemzet, új csapatot építettek a közelmúltban, és a jövő fényes lehet számukra. A külföldiek számát azonban vissza kell szorítaniuk a hazai bajnokságban, mivel elveszik a játékidőt a fiatalok elől

– idézi a Handball Expert Hergeirsson szavait, aki tudja, miről beszél, ugyanis a jelenlegi norvég válogatottból hárman (Kari Brattset Dale, Kristine Breistöl és Emilie Hovden) is a Győri ETO játékosai.

A játékosoknak a klubcsapataikban jutó játékpercek fontosságát emelte ki Konkoly Csaba is, amikor arról kérdeztük a napokban, mi történt, hogy pont most állt össze minden a magyar válogatottnál, amely 12 év után jutott ismét négy közé az Eb-n.

„Az eredményességhez hozzátartozik az is, hogy a válogatott keretét alkotó kézilabdázók 90–95 százaléka az elmúlt két-három évben nemzetközi kupacsapatokban szerepelt. És nem is feltétlenül a BL-csapatokra gondolok, hanem a Mosonmagyaróvárra és a Vácra. Vagy arra a Debrecenre, amelynek tavalyi BL-szereplése ugyanolyan sikersztori, mint most a magyar válogatott eddig menetelése. Hogy ezek a játékosok ott vannak most a nemzetközi élvonal közelében, bírják erővel, tudják tartani a tempót és a sebességet, az ennek is betudható” – mondta Konkoly.

A magyar női kézilabda-válogatott hat győzelemmel kezdte az idei Európa-bajnokságot, majd kikapott Franciaországtól a középdöntős csoportja rangadóján, és szoros első félidőt követően elveszítette a Norvégia elleni elődöntőt. Vasárnap ismét a franciák következnek, ezúttal már a bronzérem lesz a tét.