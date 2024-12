Zelenszkij: Oroszország elkezdte bevetni az észak-koreai katonákat

Már vannak bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy Oroszország megkezdte az Észak-Koreából átvezényelt katonák bevetését az ukrán erők elleni támadásokban – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a Telegramon.

Az államfő szerint az észak-koreaiakat az oroszországi kurszki régióban vetették be az ukrán erők ellen, egyelőre csak ott, de Kijevnek vannak olyan információi, amelyek arra utalnak, hogy más frontszakaszokon is jelen vannak. A harcokban jelentős számban vesznek részt közlése szerint, de pontos adatot nem mondott. Megjegyezte, hogy a veszteség is számottevő a körükben. „Valójában Moszkva egy másik államot is bevont ebbe a háborúba, és ha ez nem eszkalálása a helyzetnek, akkor mi nevezhető annak?” – kérdezte Zelenszkij.

A keleti országrészben harcoló ukrán erők Horticja hadseregcsoportja a Telegramon közölte: Donyeck megyében több hadállásból vissza kellett vonulniuk, mert olyan súlyos kár érte őket, hogy tovább már nem voltak tarthatók. Puskine, Piscsane és Sevcsenko településeknél az orosz erők javítottak taktikai helyzetükön – írták.

Az ukrán légierő arról számolt be, hogy az éjjel Oroszország 132 drónt indított el Ukrajna ellen, ebből 58-at a légvédelem lelőtt, 72 pedig eltűnt a radarról.

Az ukrán vezérkar legfrissebb, szombati összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége meghaladja a 761 ezret. Az ukrán erők pénteken megsemmisítettek egyebek mellett két orosz harckocsit, 24 tüzérségi fegyvert és 53 drónt.

(MTI)