Sokkolta a Fidesz kiszavazott budapesti polgármestereit az eredmény

A huszonhárom budapesti kerületből tizennégyet ellenzéki polgármester vezet majd, hetet fideszes, kettőt a Fidesz által támogatott független. Ha azonban a képviselő-testületek összetételét nézzük, még nagyobb bajban van a kormányoldal: csak négy kerületben van többsége. A kiszavazott kormánypárti polgármesterek azt mondják, nekik nem jelezte a pártközpont, hogy baj lehet. Ráadásul van köztük, aki szerint a Borkai-ügy csak a felelősség áthárítására jó.

Nem számítottak vereségre a Fidesz hivatalban lévő fővárosi polgármesterei. A kormányoldal tíz, eddig általa irányított budapesti kerületben veszítette el a városvezetői posztot vasárnap, és volt olyan kiszavazott polgármester, aki azt mondta a 24.hu-nak,

valóságos sokként érte, amikor vasárnap este szembesült az önkormányzati választás eredményével.

A Fidesz pártközpontja ugyanis nem készítette fel a kerületi polgármestereket az ellenzéki előretörésre, és mint egyikük elmondta, B-terv nélkül, teljesen készületlenül érte őket, hogy hétfőn az újabb ciklus indítása helyett dobozolniuk kell az irodájukban.

Az általuk ismert közvélemény-kutatások is csődöt mondtak, nem voltak pontos választási előrejelzések, azaz nem csak a nyilvánosságnak szóló mérések jeleztek irreálisan nagy Fidesz-előnyt a fővárosban. Egyik forrásunk elmondta, szeptemberben maguk is készítettek kutatást a kerületükben, amelyből szintén úgy tűnt, minden rendben lesz október 13-án. Október elején pedig a Fidesz rendelt egy budapesti felmérést, és abból sem látszottak aggasztó jelek.

Azt, hogy a helyzet komolyra fordult, csak akkor kezdték érzékelni a fideszes kerületvezetők, amikor Tarlós István a múlt pénteken, majd a hétvégén többször nyíltan nekiment a szex- és korrupciós botrányba keveredő győri polgármesternek, Borkai Zsoltnak, majd a pártközpont is hirtelen és szokatlan kapkodásba kezdett.

A 24.hu-nak nyilatkozó fideszes politikusok között mindamellett megoszlanak a vélemények arról, hogy mi okozta a váratlan bukást. Volt, aki egyértelműen a Borkai-botránynak tudja be, hogy az ellenzék jobban tudta mobilizálni a szavazótáborát. Szerinte a Fidesz és Tarlós kampánya is jó mederben indult, de aztán gellert kapott: az ellenzéket támadó hang- és videofelvételek nyilvánosságra hozatala visszafelé sült el, amikor megjelentek (és sokkal nagyobb érdeklődést váltottak ki) a Borkai-videók.

Volt azonban olyan polgármester is, aki azt mondta lapunknak: a borkaizás csak a felelősség elhárítására szolgálhat, mert a választással sokkal mélyebb bajok kerületek felszínre.

Szerinte Budapesten és a nagyvárosokban egyetlen ügy miatt nem fordulhatott volna elő ilyen földcsuszamlásszerű ellenzéki győzelem, és az eredmény sokkal inkább azt mutatja, hogy a választók besokalltak Mészáros Lőrinctől és az Orbán-rendszer más, visszatetsző elemeitől. Ezt valamelyest alátámasztja, hogy ha kis különbséggel is, de maga Borkai egyébként meg tudta védeni a polgármesteri címét.

A fővárosi fideszesek feje ráadásul amiatt is fájhat, hogy bár hét polgármesteri címük van – két kerületben pedig a Fidesz által támogatott független polgármester nyert –, mint az alábbi összesítésünkből kiderül, mindössze négy kerületben lesz testületi többségük: a Belvárosban, a Hegyvidéken, a XVI. és a XVII. kerületben, vagyis még az újraválasztott kormánypárti polgármesterek egy része is az ellenzékre utalva végzi majd a munkáját a következő öt évben.

I. kerület

Megbukott a kerületet 1998 óta irányító fideszes Nagy Gábor Tamás, és vele együtt a képviselőtestület nagyja. Az új polgármester a párbeszédes V. Naszályi Márta, aki szoros versenyben, kevesebb mint egy százalékponttal győzött, de ennél is váratlanabb, hogy tízből nyolc körzetet az ellenzék nyert meg. Már a tavalyi parlamenti és a májusi EP-választáson is látszott, hogy az 1990 óta egyetlen kivétellel minden alkalommal a jobboldalra szavazó I. kerületben valami megváltozott, ám a teljes ellenzéki siker az önkormányzati választáson még a szemérmetlen kerületi lakásnügyek fényében is meglepő. Van olyan jobboldali képviselő, aki 29 év után kénytelen távozni a testületből, a változás szinte a teljes helyi Fideszt elsöpörte.

II. kerület

Az MSZP-s Örsi Gergely győzött, és V. Naszályihoz hasonlóan neki is kényelmes többsége lesz a testületben. A fideszes Láng Zsolt az I. kerületi kollégájához hasonlóan kétségtelenül sokat tett azért, hogy így alakuljon az eredmény. A városrészt 2002-től egy cikluson át már vezette a szocialista Horváth Csaba, a mostani ellenzéki győzelem és különösen annak mértéke mégis figyelemre méltó teljesítmény.

III. kerület

Talán a legváratlanabb ellenzéki siker. Noha Óbuda a parlamenti választásokon általában balra húzott (tavaly is így történt), a kerületet polgármesterként előbb Tarlós István, majd Bús Balázs vezette – jobboldaliként a baloldali szavazók jó részének támogatásával. A szocialista Kiss László – az 54 ezer leadott voks kevesebb mint egy százalékával – ötszáz szavazattal győzte le Búst, a körzetekben viszont földcsuszamlásszerű az ellenzék győzelme: mind a tizenhat körzetet elvitte az összefogás.

IV. kerület

Ugyanaz a helyzet, mint Óbudán: a parlamenti választáson rendre balra szavazó kerületet a rendszerváltás után előbb a masszívan jobboldali Derce Tamás, majd a fideszes Wintermantel Zsolt igazgatta, most az összes körzetben győzött az ellenzék, az új polgármester a momentumos Déri Tibor, aki öt százalékponttal nyert.

V. kerület

A Belvárosban – a belpesti kerületek közül egyedüliként – viszont nem jött össze az ellenzéki áttörés, marad polgármester az 52 százalékot szerző fideszes Szentgyörgyvölgyi Péter, az MSZP-s Tüttő Kata megszorongatni sem igazán tudta, és a testületi többség is a kormányoldalé.

VI. kerület

A momentumos Soproni Tamás hatalmas, 15 százalékpontos különbséggel verte az eddigi polgármestert, a fideszes Hassay Zsófiát. Terézvárosban az összes választókerület az ellenzéké lett.

VII. kerület

Az eddig EP-képviselőként dolgozó DK-s Niedermüller Péter győzött 48:41 arányban a hivatalban lévő fideszes Vattamány Zsolttal szemben. Az ellenzéki győzelmet az ismét börtönnel fenyegetett volt szocialista Hunvald György és a volt LMP-s Moldován László sem veszélyeztette, és a körzeteket is besöpörte az összefogás.

VIII. kerület

Váratlan Pikó András újságíró győzelme Józsefvárosban, ahol az elmúlt évek választásain rendre magabiztos győzelmet aratott a Fidesz. A függetlenként induló Pikóra jelentős mennyiségű sarat dobált a kormánymédia, de ez sem mentette meg Sára Botond polgármestert, a Fidesz ráadásul a tizenkettőből tíz körzetben is veszített.

IX. kerület

Nehezen, egy utolsó pillanatban tartott előválasztáson lett az ellenzék jelöltje a kerületi korrupciós ügyek sorát feltáró Baranyi Krisztina, de megszolgálta a bizalmat. 18 százalékponttal győzte le Bácskai János eddigi fideszes polgármestert – a magát a parkolási botránnyal a mélybe rántó kormányoldal a tizenkettőből egyetlen választókerületet nyert meg, úgyhogy Ferencvárosban biztosan új idők jönnek.

X. kerület

Kissé kilóg a sorból Kőbánya, ahol a baloldal a parlamenti választáson jól teljesített, mégis a fideszes D. Kovács Róbert marad a polgármester, miután viszonylag nagy, 7 százalékpontos különbséggel győzött vasárnap a szocialista Somlyódy Csabával szemben. A körzetekben kiegyenlítettebb volt a verseny: hatot nyert a Fidesz, hatot a baloldal, így két-két kompenzációs mandátum jut nekik, a képviselő-testületbe azonban bekerült még egy LMP-s jelölt is, vagyis a kormányoldalnak nincs többsége.

XI. kerület

A kampányban bizonyítékok nélkül szexuális erőszakkal vádolt egykori kórházigazgató, jelenlegi országgyűlési képviselő, a DK-s László Imre győzött a kerületet eddig irányító fideszes Hoffmann Tamás ellen, a Fidesz a 17 körzetből csak egyet tudott megnyerni.

XII. kerület

Pokorni Zoltán újabb győzelmét semmi nem veszélyeztette, majdnem 20 százalékpontos különbséggel győzött, és az ellenzék az egyéni körzetek közül is csak egyet nyert meg, a DK színeiben politizáló egykori televíziós műsorvezető, Vágó István révén. A Fidesz azonban a Hegyvidéken sem lehet maradéktalanul elégedett: Pokorni ugyan 59 százalékot szerzett, és sima közgyűlési többsége lesz, az egyéni képviselők közül egyetlen fideszes sem érte el az 50 százalékot, miközben a Kétfarkú Kutyapárt minden körzetben elvitt 10-15 százalékot, azaz összességében minden választókerületben az ellenzék kapott több szavazatot.

XIII. kerület

A megingathatatlanul baloldali XIII. kerületben Tóth József a szavazatok 82 százalékával győzött, ezen nincs mit ragozni.

XIV. kerület

A zuglói testületet eddig kiegyenlített erőviszonyok jellemezték, ami állandó alkudozásra kényszerítette Karácsony Gergelyt. Utódjának a polgármesteri székben, a szocialista Horváth Csabának ilyen gondjai nem lesznek: mind a 15 egyéni választókerületben a baloldali induló győzött.

XV. kerület

Szintén meggyűlt a baja a helyi Fidesszel Németh Angélának, Rákospalotán még a költségvetés elfogadása is gondot okozott – eddig. Vasárnap viszont nem csupán az eddigi polgármester győzött 15 százalékpontos előnnyel, az összes választókerület is az ellenzéké lett.

XVI. kerület

A pesti kertvárosban könnyedén győzött az eddigi polgármester, a fideszes Kovács Péter, és meglesz a közgyűlési többsége is, a körzeteket 9:3 arányban nyerte a kormányoldal.

XVII. kerület

A kerület eddigi polgármestere, a mindössze 44 éves Riz Levente szeptemberben elhunyt, de már augusztusban kiderült, hogy betegsége miatt alpolgármestere indul a választáson. Horváth Tamás nagy különbséggel verte a DK-s Gy. Németh Erzsébetet, és a tizennégy körzet közül is csak egy lett az ellenzéké.

XVIII. kerület

Fordított viszont az ellenzék a XVIII. kerületben, az MSZP-s Szaniszló Sándor legyőzte az eddigi polgármestert, a fideszes Ughy Attilát, és a körzetekben is 12:2 arányban nyert a baloldal.

XIX. kerület

Kispesten nem tépázta meg különösebben a baloldal renoméját az a kampányhajrában nyilvánosságra került videó, amelyben Lackner Csaba helyi szocialista képviselő fehér port lóbálva beszél korrupciós ügyekről. Maga Lackner is győzött – ahogy egy kivétellel az összes baloldali jelölt –, Gajda Péter polgármester pedig több mint 20 százalékpontos előnnyel őrizte meg székét.

XX. kerület

A Pesterzsébetet 1998 óta vezető Szabados Ákos néhány hónapja mezt cserélt, és noha eddig a baloldal támogatását élvezte, bejelentette, hogy függetlenként ezután a Fidesz segítségére számít, ő maga pedig Tarlós István támogatására buzdított. Nem igazán jött be a húzása, bár a polgármester-választást megnyerte az ellenzék által az utolsó pillanatban előhúzott Balog Róbert Főtáv-főosztályvezetővel szemben, Szabados a képviselő-testületben mégiscsak kénytelen lesz a baloldallal együttműködni, ugyanis az összes körzetben az ellenzéki szövetség győzött.

XXI. kerület

Ha valamiért búslakodhat a budapesti ellenzék, az Csepel elvesztése. A XXI. kerületben az MSZP júniusban egy váratlan húzással a saját jelöltjét puccsolta meg, az újonnan kiválasztott Erdősi Éva pedig nem tudta felvenni a versenyt a hivatalban lévő fideszes Borbély Lénárddal, aki majdnem 10 százalékpontos előnnyel győzött. Ez azért fájhat igazán az ellenzéknek, mert Csepelnél jóval kevésbé baloldali városrészekben is nyerni tudott. A képviselő-testületi erőviszonyok viszont izgalmasan alakulnak: az ellenzéki szövetségnek és a Fidesznek egyaránt 8-8 mandátuma van, egy helyet pedig a Buckai Szövetség Egyesület szerzett meg, amelyet az ellenzéki összefogásban csalódott jobbikos és LMP-s képviselők alkotnak, és a patthelyzet miatt nem mindegy, hogy képviselőjük hová áll majd.

XXII. kerület

Biztosan kisebbségből kell majd viszont kormányoznia Budafokot az eddigi polgármesternek, a fideszes Karsay Ferencnek. Noha ő bő egy százalékponttal legyőzte a momentumos Havasi Gábort, a tizenkét választókerületből tízben az ellenzéki jelölt nyert, úgyhogy Karsay kénytelen lesz az együttműködést keresni.

XXIII. kerület

Soroksár továbbra is város a városon belül. A 25 év után távozó független Geiger Ferenc székét ugyan megörökölte az általa kijelölt utód, a Fidesz által támogatott Bese Ferenc, a közgyűlésben a kormányoldal a tizenegyből mindössze három helyet szerzett meg, így legfeljebb két helyi civil egyesülettel közösen lehet (egyfős) többsége.

Kiemelt kép: Bielik István / 24.hu