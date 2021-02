Fürjes: A Momentum nem a 2024-es budapesti olimpiát akadályozta meg

A Momentum nem a 2024-es olimpiai pályázatot akadályozta meg, hanem azt hiúsította meg, hogy 2032-ben nagyon sok felkészülési idővel biztosan olimpiát rendezzen Budapest

– ezt Fürjes Balázs mondta a Partizán péntek esti adásában.

2017 februárjában Orbán Viktor, Tarlós István és Borkai Zsolt úgy döntött: Magyarország visszavonja pályázatát a 2024-es olimpia megrendezésére. Az ügyben a kormány a népszavazás kiírása előtt hátrált meg, még a Momentum által (a népszavazás kiírása érdekében) összegyűjtött 266 ezer aláírás ellenőrzését sem várták meg.

A Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára a Partizán műsorában arról beszélt, hogy a Momentum nem a 2024-es, hanem a 2032 budapesti olimpiát hiúsította meg, ugyanis több olyan jelzést is kaptak a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, hogy ha ők is ott lesznek Limában a díjkiosztónál, akkor Párizs és Los Angeles mellett Budapest is biztosan megkapta volna a rendezés jogát.

Fürjes 2017-ben az olimpiai pályázat kormányzati felelőse volt, és így emlékszik vissza az akkori történésekre: Párizs és Los Angeles is rástartolt a 2024-es olimpiára és a NOB egy olyan helyzetbe került, hogy mindkét városnak „olimpiával kellett hazamennie Limából”. Ezért előbb Hamburg majd Róma szállt ki, „mi pedig jöttük fel”.

Fürjes szerint Magyarországnak ezért csak annyi feladata lett volna, hogy egy hiteles pályázatot ad le, ezzel pedig a startvonalra kerültünk volna. Az államtitkár szerint nem lehetett volna akkor megtenni, hogy Párizs és Los Angeles mellett az egyetlen új helyszín nem kap semmit, és „voltak is arra jelzések, hogy Limában három olimpiát is kiosztanak.”

Fürjes szerint miután a népszavazási kezdeményezés elindult, azt látták, hogy „legjobb esetben is egy szűk többségük lett volna”, így pedig már nem kaptunk volna olimpiát. Az államtitkár szerint a legfontosabb tanulság, hogy pályázni csak megfelelő időben megtartott népszavazással lehet.

Gulyás Márton a Szájer-ügyre is rákérdezett Fürjesnél, aki azt állította, hogy egy fideszes tag ma bátran felvállalhatja szexuális orientációját retorziók nélkül. A teljes beszélgetést itt lehet megnézni: