Kövér László a sátán szolgáját látja némely baloldaliban

Kövér László interjút adott a Magyar Hírlapnak.

A fővárosi Városháza-botrányra utalva ironikusan kijelentette, hogy az Országház nem eladó, és Karácsony Gergelyről szintén ironikus megjegyezte, hogy:

A balos kormányt választó Németországnak is üzent a magyar házelnök:

Németország már megint Európa messiásaként lép fel, legalábbis a koalíciós program ezzel az ambícióval hivatkozik országuk meg a német nép felelősségére. Szerintem az az út, amit kijelöltek maguknak, alapvetően a semmibe visz, de mint mondtam, ez magánügy. Viszont sem jogalapjuk, erkölcsi alapjuk meg pláne nincsen arra, hogy Európát magukkal rántsák a mélybe, immáron harmadszor a történelem során. Éppen ez a történelmi ok, ami miatt óvatosabb lennék a berlini politikusok helyében. Nincs joguk előírni, megmondani sem a magyaroknak, sem a lengyeleknek, sem a cseheknek, sem a szlovákoknak, de még a portugáloknak és a spanyoloknak sem, hogy mi a család és mi nem, és nincs joguk előírni azt sem, hogy kivel éljünk együtt. Természetesen Németországba a német kormány azt hív meg bevándorlóként, akit akar, ez nemzeti belügye, viszont ebből nem fakad az a jog, hogy utána a fölösleget szét akarja osztani az Európai Unió tagállamai között. Sajnáljuk, hogy az új német kormány most már nyíltan bevándorlók országává akarja tenni a hazáját, mert azt gondoljuk, Németország és Európa is ennél többet érdemel, de utolsó leheletünkig ellent fogunk állni, ha Magyarországra is rá akarja ezt erőltetni.