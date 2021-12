Mikulás-mentő akciót szervez a Mi Hazánk

A Covid-intézkedések jelentős részét ellenző párt kiszúrta, hogy az iskolákba nem mehet be a Mikulás. Hát azért valamit lépni kellett.

A Mi Hazánk, Toroczkai László szélsőjobbos pártja jó ideje beleállt az oltásszkeptikus vonal támogatásába, most azonban szintet lépett azzal, hogy már a Mikulás ünnepét is neki kell megmentenie. Közleményt adtak ki szerdán azzal a címmel, hogy:

Kitiltották a Mikulást az iskolákból – a Mi Hazánk elviszi a gyerekekhez

Állításuk szerint körlevélben lett megtiltva az iskolaigazgatóknak, hogy beengedjék a Mikulást az intézményekbe, függetlenül attól, a Télapónak beöltözött személynek van-e védettségi igazolása. Itt lép be a sztoriba a párt, ami „közterületi alkalmakat teremt a gyerekeknek a Mikulással való találkozásra”, sőt egy e-mail-címre még a vágyaikat is megírhatják a gyerekek. A Mi Hazánk Mikulás akár otthonaikban is felkeresi őket. A közleményt aláíró pártalelnök, Novák Előd személyes vallomással is szolgál:

Évek óta több osztályban kértek fel e feladatra engem is, a hiányzó betegeket otthonukban is meglátogattam a gyerekek örömére. Tanári felkérésre idén is erre készültem, a szülői munkaközösséggel az ajándékokat egyeztetve, amikor az abszurd tiltás megérkezett. Ez az újabb túlzott lezárás beleillik a korábbiak sorába: a játszóterek, uszodák, vadasparkok, állatkertek kültéri részeinek lezárása ugyanúgy észszerűtlen volt, mint most a társadalom agyonoltása után a Mikulás kitiltása. A szülők és a tanárok találkozásának hiánya már így is köznevelési nehézségeket okoz, de hogy egyetlen Mikulás sem mehet be, az végképp túlzás.

Egyelőre csak két közterületi alkalmat jelöltek meg, mindkettő XI. kerületi, lévén Novák itt önkormányzati képviselő (Vahot utca, december 4., 9 óra; Etele tér, december 6., 16 óra). A párt még karácsonyi adománygyűjtést is indít a kötelező oltások miatt munkahelyüket elvesztők számára.