A kötelező Covid-oltás ellen tüntet a Mi Hazánk

A kötelező koronavírus elleni oltás ellen tüntetett szombaton a Mi Hazánk a Miniszterelnökség főbejáratánál a budai Várban. A szerény érdeklődés mellett tartott demonstráción felszólalt Dúró Dóra, a párt országgyűlési képviselője, Horváth Attila, orvos, a párt képviselőjelöltje, illetve Árendás Mónika, egészségügyi dolgozó.

A párt véleménye szerint alkotmányellenes a kormánynak az a döntése, hogy az egészségügyi dolgozóknak be kell oltatniuk magukat, különben elveszítik az állásukat. A Mi Hazánk ezért tömeges alkotmányjogi panasz benyújtását tervezi. A párt augusztus végén azt is bejelentette, hogy óriásplakát-kampányt is indítanak a Covid-oltások kötelezővé tétele ellen.

A kormány júliusban döntött arról, hogy az egészségügyi dolgozóknak kötelező lesz a koronavírus elleni védőoltás felvétele a járvány további hullámainak megfékezése és a betegek védelme érdekében. Eredetileg a még be nem oltott egészségügyi dolgozóknak legkésőbb szeptember 1-ig kellett volna felvenniük az oltás első dózisát, de a napokban módosították a határidő szeptember 15-ére.