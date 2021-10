Könyvelők: problémás lesz az szja-visszatérítés

Az szja-visszatérítés valójában egy bonyolult költségvetési támogatás, akkor is, ha az lényegében negatív szja, a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete ezért törvényben javasolja a rendeleti szabályozást mihamarabb újraalkotni. Ehhez az MKOE 10 pontos javaslatot és egyeztetési kezdeményezést juttatott el a Pénzügyminisztériumhoz, de válasz nem érkezett, írják keddi közleményükben.

Kapcsolódó Gyerekesek szja-visszatérítése: jól irányzott adóbevallással több százezer forintot lehet nyerni 1,3 millió forintos havi fizetés mellett is járhat a 809 ezer forintos visszatérítés.

Mint írják: az szja-visszatérítés miatti év közbeni változtatással ismét perelhetővé válik az állam az önkéntes pénztárak által, ami jelentős összegű kártérítések kifizetéséhez vezethet. Az egyesület szerint hasonló, kirívó probléma, hogy a köztartozással rendelkezők is kapnak (előlegként) adóvisszatérítést. Így akár költségvetési csalást elkövető, adótartozással rendelkező személy is visszatérítést kaphat, előtte pedig VISSZADO nyomtatványt nyújthat be, vagy erre felkérhet egy könyvelőt, hívták fel a figyelmet.

Óriási lesz a nyomás a könyvelőkön, hogy a VISSZADO nyomtatványokat benyújtsák, illetve, hogy a jogosultak önadózói bevallással beelőzzék a NAV önkéntes előlegutalását és a tényleges adóvisszatérítést igényeljék vissza, hiszen személyenként akár 809 ezer forint múlhat rajta. Ez a nyomás szinte minden könyvelőt el fog érni, de ez korántsem üzleti lehetőségként fog megjelenni

– jelezték.

Az egyesület nehezményezi, hogy a könyvelőkkel azonban ismét nem kívánt egyeztetni a Pénzügyminisztérium.

Az szja visszatérítés kapcsán a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete az alábbi várható problémákat fogalmazta meg: