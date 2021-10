A kormány nem kommentálja, miként tűnt fel a szíriai háborús bűnös és kettős ügynök Budapesten

Pogácsás Tibor államtitkár közölte, sajtóhírekkel nem foglalkoznak.

Vadai Ágnes írásbeli választ igénylő kérdést nyújtott be Pintér Sándor belügyminiszternek arról, mit keresett az osztrák menedékjogától megfosztott szír titkosszolga Budapesten? A DK képviselője felidézte, hogy a The New Yorker oknyomozó cikke alapján először a hvg.hu írt arról, lehetnek magyar szálai is egy osztrák titkosszolgálati botránynak.

Khaled Halabi, Aszad szíriai diktátor titkosszolgálatának egyik vezetője Franciaországba emigrált, de nem kapott menedékjogot, ezért Ausztriába szöktették. Ott 2015. december 2-án az osztrák elhárítás közbenjárására megkapta a menedékjogot, amit azonban néhány hét múlva visszavontak, mert egy emberi jogi szervezet bizonyítékokat szolgáltatott arra, hogy Halabi Szíriában háborús bűnöket követett el. A szír férfi addigra eltűnt. Utóbb kiderült, az általa használt telefonok egyikének magyar országkódja volt, a WhatsApp-on tavaly őszig használt profilképén pedig Budapesten, a Lánchídon volt látható.

Vadai Ágnes arra volt kíváncsi:

Tudtak-e a magyar hatóságok Halabi magyarországi jelenlétéről?

Mennyi ideig tartózkodott Magyarországon?

Hol lakott ez alatt az idő alatt?

Mennyi ideig használta a magyar telefonját?

Lehetséges-e, hogy miután ausztriai menedékjogát visszavonták, Magyarországon húzta meg magát?

Folytatnak-e nyomozást az ügyben?

Pogácsás Tibor államtitkár válaszul tudatta Vadai Ágnessel, hogy a Belügyminisztérium „sajtóhíreket nem kommentál”. A New Yorker korábban azért írt a szíriai háborús bűnösről kettős ügynökként, mert a férfi érdekében korábban a Moszad lépett akcióba, vélhetően azért, mert az ügynöke volt.