Völner Pál az óraátállításról: megakadtak az uniós tárgyalások

Bencsik János független parlamenti képviselő kérdezett rá, meddig kell még Magyarországon az órát átállítani.

Magyarországon – mint ahogy az EU számos tagországában – évek óta napirenden van a tavaszi és őszi óraátállítás eltörlésének ügye, de előrelépés nem történt. Bencsik János felidézve, mi minden történt eddig az Országgyűlésben, az Európai Parlamentben, úgy vélte, a kérdés – mivel hamarosan ismét órát kell állítani – újra aktuálissá vált, különösen azért, mert az Eurostat 2018-as adatai alapján a magyarok 90%-a támogatta az óraátállítás eltörlését. A korábban erről a kormányinfón beszélő Gulyás Gergely minisztertől ezért azt kérdezte:

Mi jelenleg a kormány álláspontja az óraátállítás eltörléséről? tően?

Várható-e a közeljövőben, hogy a kormány az uniós tagállamok vitája dacára dönt a kérdésben?

A téli vagy a nyári időszámítás véglegesítését tartaná-e a jobbnak a kormány?

Vizsgálták-e érdemben a lehetőségét, hogy – az óraátállítás megtartásától vagy elvetésétől függetlenül – Magyarország keleti irányba időzónát váltson?

Bencsik János ugyan Gulyás Gergelyt kérdezte, de helyette Völner Pál, az igazságügyi tárca államtitkára (a képen) válaszolt. Azt írta, hogy az óraátállítás megszüntetéséről az uniós tárgyalások az Európai Unió Tanácsában megakadtak. Nyilvánvalóvá vált, hogy a tagállamok rendkívül megosztottak az óraátállítást illetően. Csak jelentős tagállami egyetértéssel lehet továbblépni.

Emlékeztetett rá, hogy az Európai Parlament már állást foglalt az utolsó óraátállítás időpontjának tekintetében. A nyári időszámításnál 2021 márciusának, a télinél 2021 októberének utolsó vasárnapját határozta meg.

Magyarország alapvetően nyitott arra, hogy igény esetén az óraátállítást eltöröljük, de csak akkor, ha arra megfelelő konszenzus mutatkozik az Európai Unió tagállamai között.

A döntés előtt a szomszédos tagállamokkal szorosan együttműködve egy, az egész unióra kiterjedő hatásvizsgálat is szükséges, szem előtt tartva a harmonizáció jelentőségét – tette hozzá az államtitkár. Mint írta, ha az ügyet az Európai Unió Tanácsa újratárgyalja, a kormány továbbra is a tagállami konszenzusban lesz érdekelt, elsősorban a V4-országokkal együttműködésben, mivel történelmi, gazdasági és kulturális kapcsolataink is ezt indokolják.