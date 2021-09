Három éve még a „magyarizációról” beszélt az Áder János által kitüntetett szerb püspök

Megítélése elég ellentmondásos a délvidéki magyarok közt.

Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére Áder János államfő a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntette ki Irinej Bulovic újvidéki, bácskai pravoszláv püspököt, akinek a minap adta át az elismerést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A vajdasági portálok többsége ezt hírként közölte, mostanra viszont kiderült, a szerb püspök megítélése jóval ellentmondásosabb a délvidéki magyarok közt.

A szerb püspök kitüntetését a Délhír.hu egyenesen botránynak nevezte. Bár úgy méltatták, mint aki sokat tett a magyarságért, a két nép történelmi megbékélési folyamatának támogatásáért, a portál ezt megkérdőjelezte, hírhedt magyargyűlölőnek nevezte.

Felidézte, hogy Bulovic három éve, a Délvidék elcsatolásának centenáriumán tartott rendezvényen úgynevezett „magyarizációról” beszélt, soviniszta, magyarellenes hangnemet ütött meg, Petőfi Sándorral példálózva névelemzéssel határozta volna meg a délvidéki magyarok nemzeti hovatartozását.

A Balk.hu szintén a kitüntetett portréját árnyalja azzal, hogy a ’90-es években jó viszonyt ápolt Arkan háborús bűnössel, de „vörös püspöknek” is nevezik összefonódása miatt a Milošević-rezsimmel. Irinej Bulovic tagja volt egy szélsőséges nacionalista mozgalomnak, egyszer pedig úgy nyilatkozott,

hogy a vajdasági parlament nem eléggé szerb, mert a szerbek kisebbségben vannak benne.

Irinej Bulovic nemzetközi ügyekben is a keményvonalasok közé tartozik. A szerb püspök nemcsak Aleksandar Vucic szerb elnöknek, hanem Vlagyimir Putyinnak is odaadó híve. Szerinte az orosz elnök nagyobb európai, mint bármelyik brüsszeli demokrata. Vallja, hogy montenegróiak nem is léteznek, hiszen szerbek, a NATO-hoz való csatlakozás pedig a gonosztól való dolog lenne.