Kevés felhőt, barátságos időjárást hoz a vasárnap

Vasárnap estig az ország középső részén lehet számítani a legkevesebb felhőre és egyben a legtöbb napsütésre is. Máshol általában változóan, időnként erősebben felhős idő várható, de elsősorban északkeleten lehetnek tartósan felhős körzetek is – írja napi előrejelzésében a met.hu. Napközben kevés helyen lehet kisebb záporeső, eső, viszont késő délutántól, kora estétől nyugat, délnyugat felől elkezd megvastagodni a felhőtakaró, ezzel együtt pedig a csapadékhajlam is megnövekszik. Az északi, északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 19 és 25 fok között várható, de a felhősebb részeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.