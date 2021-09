A tájékoztatás szerint hazánkban jelenleg is bőven van rendelkezésre álló oltóanyag, összesen 3,3 millió oltás áll rendelkezésre további oltásokra és harmadik oltásokra is. Az uniós Pfizer-beszerzésekkel kapcsolatban Gulyás azt mondta, hogy a 12 év alattiak számára adható Pfizer-oltásoknál Magyarország is a megrendelők közé tartozik. Ha elérhető lesz ilyen oltóanyag, hazánk is fog ilyet beszerezni.