Karácsony és Fekete-Győr ott lesz a fociválogatott meccsein

Elnök úr invitálását tehát köszönettel elfogadom, természetes, hogy a helyszínen szurkolok a csapatnak, bár a VIP-páholyt továbbra is elkerülném, jó lesz a sima lelátó is – írta Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely főpolgármester, előválasztáson induló miniszterelnök-jelölt, reagálva Csányi Sándor MLSZ-elnök mai felhívására. Csányi közleményében azt írta, hogy „a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetőjeként viszont mindent meg is fogok tenni azért, hogy a futball kimaradjon ezekből a politikai küzdelmekből. A futball ugyanis mindenkié! Legyen kormánypárti, ellenzéki, bizonytalan vagy bármilyen szavazó, gondoljon bármit is a világról, mindenkit szívesen látunk a mérkőzéseken. (…) Határozottan kérem a politikusokat, hogy a magyar futballt ne használják fel politikai harcaikban, ne próbálják megosztani a közönségünket, a magyar szurkolókat.” Csányi személyesen hívta meg a magyar válogatott következő mérkőzéseire Karácsonyt és Fekete-Győr Andrást, a Momentum elnökét, szintén miniszterelnök-jelöltet.

Karácsony azt írta még válaszában, hogy „köszönöm a meghívást Csányi Sándornak, az MLSZ elnökének, de még fontosabb lenne, hogy a kirekesztést és gyűlöletkeltést a politikával összekeverő ostoba fideszes megmondóemberek is értsenek a szóból: a sport, nemzeti válogatottnak való szurkolás nem megosztja, hanem éppenhogy egyesíti ezt a tudatosan széjjelszakított országot. Attól, hogy sokan vagyunk, akik bűnnek tartjuk, ha egy miniszterelnök összekeveri a magánhobbiját a közérdekkel, attól még a nemzeti válogatottnak való szurkolás élménye és öröme minden magyarnak jár. A megvetés pedig azokat illeti, akik ezt el akarják venni bárkitől.” Karácsony ezzel Budai Gyula fideszes politikus megmozdulására reagált, Budai előző nap kifakadt az FB-n, azt írta, hogy Karácsony és Fekete-Győr inkább maradjon otthon és ne menjen ki a magyar válogatott következő mérkőzéseire.

Fekete-Győr pedig Karácsony mai posztjához kommentelve jelezte, ő is megy a meccsekre.