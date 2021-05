Szél Bernadett: Orbánék sokkot kaptak egy FREE NAVALNY felirattól

Orbánék sokkot kaptak egy FREE NAVALNY felirattól.

Ezt írta Facebook-oldalán Szél Bernadett, miután megkapta a levelet arról, feljelentette a rendőrség, mert szabálysértést követtek el április 21-én, amikor Hadházy Ákossal és Fekete-Győr Andrással (a képen) rózsaszín festékkel „FREE NAVALNY” feliratot fújtak a Külügyminisztérium előtti járdára.

A rendőrség a levelében a Momentum Mozgalom elnökét „Fekete György Andrásnak” nevezi, de ez mellékszál, Szél Bernadett szerint ennél lényegesebb, hogy a lemosható festék nem rongálás, de még ennél is fontosabb néhány dolog ebben az ügyben.

A független képviselő tébolynak tartja, hogy mennyire nem bírja már elviselni az ellenállás legegyszerűbb formáját sem Orbán Viktor. Súlyos megfelelési kényszer ez „szellemi vezetője” Putyin elnök felé, aki Alekszej Navalnijt lassan akarja elpusztítani, a föld színéről is eltüntetné mozgalmát.

Szél Bernadett szerint árulkodó, amikor a rendőrség a Kedves Vezető utasítására fellép ellenzékiek ellen. Továbbra is ki kell állni az igaztalanul bebörtönzött ellenzéki, Alekszej Navalnij és az orosz nép mellett, mert a kormányfő ugyanazt a borzalmas sorsot szánja Magyarországnak is.

Mint írta, tudják, egy diktatúrába tartó rendszerben eljön a pont, hogy a

legeltökéltebb ellenzéki képviselők többet ülnek a bíróságon meg a rendőrségen, mint a parlamentben.

A független képviselő előre szól, hogy az is eljön, amikor fordul a kocka, de ezt ők is tudják, ezért rabolnak most turbósebességgel.