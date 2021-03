Leállíttatta az építésügyi hatóság a tóparti csopaki építkezést

A Hírbalaton alapján mi is beszámoltunk a múlt héten arról, hogy a csopaki közforgalmú kikötő mólószárnyán óriási fúrógépet is bevetve betonozták egy új építmény alapjait strandi besorolású területen. Az építtető később azt közölte, hogy mólóerősítésről van szó, mindenesetre az építésügyi hatóság most leállíttatta az építkezést, és ma eljárást indított az ügyben – írja a Hírbalaton a Veszprém Megyei Kormányhivataltól megérkezett válaszból, melyből az is kiderül, hogy az építtető az építésügyi hatóság felé bejelentést nem tett, kérelmet nem nyújtott be.

A kormányhivatal építéshatósági hatáskörében eljárva ellenőrizte a hivatkozott építés körülményeit, majd a kivitelezési tevékenység végzését megtiltotta. A kormányhivatal a tényállás további tisztázására eljárást indított az ügyben, melyről az építtető ma tájékoztatást kapott

– áll a Veszprém Megyei Kormányhivatal válaszában.