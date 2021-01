Göncz Árpád harminc éve: A nép nem statisztikai adat

Göncz Árpád harminc éve, a Magyar Köztársaság államfőjeként, első újévi köszöntőjében arról beszélt, hogy 1990 sorsfordító év volt, de nem titkolta azt sem, milyen pokoli kemény lesz 1991 is. Ő még elvárásokat is megfogalmazott korábbi barátjának, Antall József kormányfőnek, akitől őszinteséget kért és figyelmeztetett, bizony a demokrácia kevés a boldogsághoz, amíg nyomorognak az emberek.

Azt mondta, 1990 jócskán hozott meglepetést, mert kiderült, a demokrácia felépíthető törvényekből, parlamentarizmusból, attól még nem válik élhetővé.

Ha azt kívánjuk, hogy meghitt és lakható legyen, be is kell rendeznünk, az pedig gazdasági kérdés. De ameddig idáig eljutunk – márpedig biztos, hogy eljutunk –, meg kell tanulnunk békességben együtt élni ebben a szegényes hajlékban is. Ez rajtunk áll: ehhez mástól – kívülről – hiába várunk segítséget.

Emlékeztetett rá, ebben a magyarok jók, sokan megtanulták már ennek a művészetét hadifogságban, táborban, börtönben, társbérletben.

A köztársasági elnök külön kitért a társadalmi és az európai szolidaritás fontosságára.

Mert a nép nem statisztikai adat, a nemzet megmaradása nemcsak szellem, de betevő falat kérdése is. Sok mindenről le kell majd mondanunk, sok olyasmiről, amit pótolnunk évekbe telik. De emberekről lemondanunk nem szabad, s ez nem csupán szociálpolitika, hanem mindenekelőtt tudatos és minden politikai döntést átható értékválasztás kérdése. A nyugattól csak egyet várhatunk: döbbenjen rá végre, hogy önmagán segít, ha Kelet-Közép-Európa keserves jelenén könnyít. Amit mi tettünk az egységes Európa létrejötte érdekében, azt önmagunkért is tettük; amit ők tesznek Európa valóságos egysége érdekében, azt ők sem csak értünk teszik, hanem önmagukért is, hiszen nem csak a politikai, hanem a gazdasági nyomor is fertőz.

De legtöbbet önmagunktól várhatunk és kell is elvárnunk: társadalmi méretű együttérzést és Együttműködést. Háborút, ostromot, forradalmat, árvizet és földindulást, sőt szegénységet is csak társadalmi együttérzés, kölcsönös segítőszándék segít átvészelni. A társadalmat ilyenkor a módosabbak önként vállalt lemondása, a szorosra fűzött családok, a jó szomszédság, a sok-sok kisközösség, az egymást el nem engedő kezek sokasága tartja össze. Ez természetes érdekvédelmi szövetség a munkahelyen és lakóhelyen, ez válik utóbb – egy szinttel feljebb – minden politikai és szakmai érdekvédelem iskolájává, műhelyévé, kemény magjává.