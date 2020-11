Egy évet kapott a négyéves kisfiút és anyját zebrán elütő cserbenhagyó

Egy év fogházra ítélte a Nagykanizsai Járásbíróság azt a 48 éves nőt, aki két és fél évvel ezelőtt elgázolt egy négyéves kisfiút és az anyját a zebrán, majd segítségnyújtás nélkül simán továbbhajtott.

Az 50 éves nő esti szürkületben, de jó látási viszonyok mellett haladt a Mercedes típusú autójával Nagykanizsán, két kisgyermekkel a hátsó ülésen. A gépkocsi a biztonságos közlekedésre többszörösen alkalmatlan volt: hiányzott a jármű belső visszapillantó tükre, a hátsó gumik kopottak voltak, a hátsó kerekek pedig nem voltak fékezhetőek.

A nő a Balatoni úton lévő gyalogátkelőhelyet a megengedett óránkénti 50 kilométeres sebességet némileg meghaladva közelítette meg, és későn észlelte, hogy egy házaspár a kisgyermekével együtt halad át a zebrán. A kocsival elütötte az anyát és annak négyéves gyermekét, majd megállás nélkül továbbhajtott.

A gyermeknél a baleset következtében maradandó testi fogyatékosság, központi idegrendszeri működészavar és végtagi bénulás alakult ki, édesanyja többszörös végtag- és koponyatörést szenvedett.

A Nagykanizsai Járásbíróság segítségnyújtás elmulasztása és közúti baleset okozásának vétsége miatt egy év fogházra ítélte a nőt, és három és fél évre eltiltotta a vezetéstől.

Súlyosbító körülményként értékelték, hogy a nőt már büntették közlekedési szabálysértés miatt, de enyhítő ok volt, hogy több gyermeket nevel és időközben jelentősen megromlott az egészségi állapota. Az indokolásban elhangzott, hogy a nő a közlekedésre alkalmatlan autójával a bent ülő két kiskorú gyermekét is veszélyeztette, a balesetet pedig a KRESZ előírásait többszörösen is megszegve okozta. A szakértő szerint megfelelő műszaki állapotú autóval és alacsonyabb sebességgel elkerülhető lett volna a gázolás.

Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész, valamint a nő és a védője is háromnapos gondolkodási időt kért az esetleges fellebbezésre.

