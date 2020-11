A szerb államfő tanúkénti meghallgatását kérte a vajdasági sorozatgyilkos

Megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken annak az előre kitervelt, több emberen elkövetett emberöléssel vádolt vajdasági sorozatgyilkosnak a büntetőpere, akire tényleges életfogytiglant kért a főügyészség a bő két évvel ezelőtti Szilas-pataki és az amszterdami gyilkosság miatt.

D. Csaba azt követően bukott le, hogy 2018 szeptemberében 11 kiló kokaint kínált eladásra a magyar vállalkozónak, akivel a Pólus mögött, a Szilas-patakhoz vezető murvás úton találkozott. A gyanúsított kokain helyett édesítőszert tett az egyenként 1 kilós csomagokba, amelyeket autóval vitt a találkozóra. Amikor a vállalkozó a gépjárműbe hajolva ellenőrizni akarta a csomagokat, D. Csaba fejbe lőtte.

A férfi a helyszíni kihallgatáson még részletesen beszélt a gyilkosság okáról és arról, hogy hogyan vonszolta a patakhoz az áldozatát, és később bevallotta az amszterdami gyilkosságot is. A mostani bírósági tárgyaláson viszont már változtatott a korábbi vallomásán.

Az MTI azt írja, hogy D. Csaba a négyórás vallomásában az amszterdami gyilkosság elkövetését elismerte, de azzal védekezett, hogy a maffia üldözte, meg akarták ölni, és ő csak az életét védte, illetve beszélt arról is, hogy ő csak rá akart ijeszteni áldozatára, de végül “sajnos” a nagy feszültség, “adrenalin” miatt úgy alakult, hogy mégis fejbe lőtte áldozatát harminc centiről.

D. Csaba az ügyész kérdésére úgy felelt, hogy nem pénzért, és nem megbízásból ölt. A Pólusnál elkövetett gyilkossággal kapcsolatban azt mondta, hogy egy fiktív kábítószerügyletben vett részt, ahol mindössze annyi szerepe volt, hogy kokainnak tűnő csomagokat adjon át, amikor ott valaki más lelőtte a sértettet.

Azt állította, hogy még ő próbálta újraéleszteni az áldozatot. Arra a kérdésre, hogy ki volt a tettes, D. Csaba nem kívánt válaszolni. A meglepetéseknek azonban még nem volt vége. D. Csaba több, főként szerbiai tanú megidézését kérte a törvényszéktől annak bizonyítására, hogy őt üldözte a maffia, így többi között Aleksandar Vucic szerb államfő tanúkénti megidézését is, mint aki “a legtöbbet tud a maffiáról”.

Azt állította, hogy ő elítéli a maffiaháborút, és sajnálja az áldozatokat, de ilyen helyzetekben neki “beindul a védekezőmechanizmusa”. Arra a kérdésre, miért éppen Amszterdamba menekült a szerb maffia elől úgy reagált, hogy ő egy “flörtölős, bulizós” típus, és erre az a város ideális helyszín.

Arra a kérdésre, hogy a nyomozás során miért ismerte be a Magyarországon elkövetett gyilkosságot is, úgy válaszolt, hogy az csak “kitaláció” volt, amivel a barátnőjét akarta megmenteni. Miután pedig ez sikerült, és a barátnőjét kiengedték a letartóztatásból, D. Csaba úgy vélekedett: az ő “itteni missziója” befejeződött, és kérte a törvényszéket, hogy most már engedjék vissza Hollandiába.

Kedd délután félbeszakadt a büntetőper, mert a férfi ügyvédje azt mondta, hogy védence rossz állapotban van. A tárgyalás januárban folytatódik a vádlott, illetve tanúk meghallgatásával.

Kiemelt kép: police.hu