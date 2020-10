„Nem ezredesekkel kell rendet tenni!”

„Szakszervezetként továbbra is kiállunk az egyetem dolgozói és diákjai mellett, elítéljük, hogy agresszív hatalmi eszközökkel akarnak intézményükben ‘rendet tenni’. Nem ezredesekkel, hanem munkavállalói és hallgatói jogokkal, az intézményi autonómia helyreállításával, az egyetemi polgárok által választott vezetőkkel kell rendet tenni!”

Ez olvasható a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének közleményében, amit annak kapcsán fogalmaztak meg, hogy tegnap Szarka Gábor, az SZFE kinevezett kancellárja elrendelte az egyetem épületének kiürítését, ám a diákok nem hagyták el az intézmény területét.

A közlemény felidézi, hogy a PDSZ kezdettől támogatta a Színház- és Filmművészeti Egyetem újabb és újabb támadások közepette vívott harcát az autonómiáért. A szervezet szerint a hallgatók nap mint nap példát mutatnak, „miként kell megszervezni magunkat annak érdekében, hogy ellen tudjunk állni a terjeszkedő hatalomnak”.

A PDSZ közleménye kiemeli: az SZFE ügye nem csak egy egyetem ügye, kicsiben összefoglalja, ami az egész országban történik évek óta. „Ez a hatalom intézményeket tesz tönkre, jogokat üresít ki. Ahogy a vírusra hivatkozva akarja most kiüríteni az SZFE Vas utcai épületét, úgy üresítette ki például a sztrájkjogot is. Ahogy az SZFE autonómiáját érik támadások, úgy érte számtalan közoktatási intézmény autonómiáját is támadás a KLIK létrehozásakor. Ahogy az SZFE helyiségeiben és kollégiumában kikapcsolták az internet szolgáltatást, úgy csökkentették a hátrányos helyzetű gyerekeket oktató alapítványi iskolák támogatását” – fogalmaz a közlemény.

A PDSZ üdvözli, hogy az SZFE oktatói és diákjai nem hajlandóak egymás nélkül egyeztetni a hatalom helyi képviselőivel. „Pedig mindennel megfélemlítik őket, amitől például a közoktatásban dolgozók is félhetnek: nem fizetik ki a bérüket, ellehetetlenítik őket mind szakmai, mind egzisztenciális értelemben, hosszú távon veszélybe kerül a megélhetésük, mert a hatalom keze messzire elér. Hiszen: nincs szabad ország szabad oktatás nélkül” – zárul a közlemény.

Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu