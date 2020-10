A Szerencsejáték Zrt. és Mészáros kultúrcége között valahol nyoma veszett 15 milliónak

A Kultúra a Magyarságért Nonprofit Kft. 2019 augusztusában kötött 15 millió forint értékű szponzorációs szerződést a Szerencsejáték Zrt.-vel

A támogatás immár rendszeresnek mondható, mert az állami cég 2017-ben és 2018-ban is adományozott Mészáros Lőrinc cégének közel 11,5 millió forintot.

Az Mfor.hu szerint azonban ezen összegek közül egyik sem került bele a Kultúra a Magyarságért éves beszámolóiba.

A lap szerint ez azért is furcsa, mert a Szerencsejáték mellett a Nemzeti Kulturális Alap is rendszeresen segít a cégnek, de az NKA-s adományok megjelentek a beszámolókban. A 2019-es beszámoló kiegészítő melléklete szerint a Kultúra a Magyarságért tavaly összesen 12 millió 592 ezer forint egyéb bevételben részesült, melyből 12 millió 590 ezer forint a Kulturális Alaptól érkező vissza nem térítendő támogatás volt. Logikusnak tűnik, hogy a Szerencsejáték 15 milliójának is itt kellene szerepelnie, de itt nincs, és máshol sem található meg.

A lap magyarázatot kért Kalocsai Lászlótól, a Kultúra a Magyarságért vezetőjétől, de nem kapott választ.

A Kultúra a Magyarságért egyébként tavaly, győztes pályázat után a Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt partnere lett, így jogosulttá vált arra, hogy MTÜ-s támogatást pályázzon meg, úgynevezett study tourok szervezésére. A KM a széksorosan 100-500 fős befogadóképességű rendezvényhelyszín kategóriában lett az ügynökség kiemelt partnere, ebben a kategóriában 500 ezer – 3 millió forint vissza nem térítendő támogatásra lehetett pályázni. Maga a rendezvényhelyszín, mellyel nyertek, a Mészáros Lőrinc-tulajdonolta Dereszla Pincészet rendezvényközpontja, a Henye Borbár, ahol a KM rendszeresen kulturális programokat rendez. Egy study tour keretében összesen legfeljebb nyolc főt lehetett meghívni .

A bodrogkeresztúri székhelyű Kultúra a Magyarságért, pontosabban az elődje története – mint több más cégé is – azután kezdett el felfelé ívelni, hogy Mészáros Lőrinc belépett a képbe. A Kultúra a Magyarságért eredetileg egy Henye Meliorációs Kft. névre hallgató kisvállalkozás volt, amely növénytermesztéssel foglalkozott. 2016-ban még csak 180 ezer forintos bevételt tudott elérni, ami ugyan az előző évi duplája volt, ám így is 13,8 milliós veszteség lett az üzleti éve vége. Még annak az évnek a végén azonban nagy változás jött: a cég négy tulajdonosa közül hármat – a Dereszla Kft.-t, a Henye Borászat Kft.-t, és a Tokaj-Major Kft.-t megvett a Búzakalász 66 Kft., vagyis Mészáros Lőrinc.