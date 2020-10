Mezőgazdasági munka miatt felmentés kapható a hatósági házi karantén alól

Méltányossági alapon felmentést kérhet a hatósági házi karantén alól az, aki mezőgazdasági munkát végezne – írja a hvg.hu a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapja alapján. A felmentést a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal népegészségügyi osztálya adhatja meg.

A NAK oldalán úgy fogalmaz, hogy

a koronavírus-pandémia második hulláma következtében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelezte a döntéshozók felé a hatósági házi karanténnal kapcsolatos mentesülési szabályok felülvizsgálatának indokoltságát, és a kérést kedvezően bírálták el. Ez az intézkedés alkalmas ugyanis biztosítani az agrárium szereplőinek folyamatos és zökkenőmentes munkavégzését.

A felmentés akkor lehetséges, ha a járványügyi védekezés hatósági házi karantén alkalmazása nélkül is biztosítható. Méltányossági ok lehet a mezőgazdasági munkák elvégzése is, azonban fontos, hogy a munka elvégzésének szükségességét részletes indokolni kell, amely indoklást a kérelmezőnek kell megtennie. A felmentés birtokában a hatósági határozatban kijelölt lakóhely is elhagyható.

A magyarországi tartózkodási helyhez tartozó járási/ fővárosi kerületi hivatalok illetve a hozzá tartozó népegészségügyi osztályok elérhetőségei itt találhatóak.