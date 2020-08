Koronavírus: mi lehet az a pont, amikor újra le kell zárni az országot?

Újra aggasztó hírek érkeznek a koronavírusról: itthon megdöntötte a három havi csúcsot az új fertőzöttek száma, a budapesti és debreceni szennyvízben pedig megemelkedett a vírus örökítőanyagának koncentrációja, ami az esetszám további növekedését vetíti előre tíz napon belül. A környezetünkben még rosszabb a helyzet: sem Romániában, sem Horvátországban nem regisztráltak még ennyi új fertőzést, mint az elmúlt 24 órában.

Szakértők szerint itthon is közeledik a második hullám, vagy máris az elején vagyunk. Az elmúlt napon 45 új fertőzöttet találtak és meghalt két beteg, míg március 28-án, amikor a magyar kormány kijárási korlátozást vezetett be, 43 új esetet regisztráltak. Kérdés, vajon mi lesz az a kritikus szám, amikor újra korlátozó intézkedéseket lesz ajánlott bevezetni. Az RTL Klub híradójának nyilatkozó virológus, Rusvai Miklós szerint járványtanilag ezek már most is indokoltak lennének, de tudja, hogy döntéshozóknak a gazdasági érdekeket és a lakosság teherviselő készségét is figyelembe kell venni.

A víruskutató azt mondja, az újabb korlátozások akkor válhatnak elengedhetetlenné, amikor a napi friss esetek száma 60-80-ra, a napi halálesetek száma pedig napi 5-8 fölé emelkedik.

Az operatív törzstől azt közölték, a cél az, hogy ne kelljen újabb korlátozó intézkedéseket hozni.

