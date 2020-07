Megerőszakoltak, majd úgy megvertek egy látássérült nőt, hogy teljesen megvakult

Borzasztó esetről számolt be a Tények, amit a Blikk szemlézett: egy valószínűleg drog hatása alatt álló férfi bemászott a nyitott ablakon egy látássérült nő lakásába, és megerőszakolta.

Az elkövető ezután annyira meg is verte a nőt, hogy koponyatöréssel került kórházba, és a látását is teljesen elveszítette. Az idős nőtől el is lopott az elkövető 150 ezer forintnyi ékszert, egy órát, és egy mobiltelefont.

A nő az eset óta állítólag súlyos depresszióban szenved. Az elkövetőt súlyos testi sértéssel gyanúsítják, de ezt tagadja. Az ügyben ősszel várható ítélet.