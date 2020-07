Holnaptól ismét fizetni kell a parkolásért

Júliustól másodikától megszűnik a díjmentes parkolás. Az ATV Híradójának nyilatkozó sofőrök azt mondták: örülnek annak, hogy visszaáll a régi rend. Volt olyan autós, aki a közlekedési kultúra hiányára panaszkodott, szerinte a díjmentes parkolással járó szabadsággal sokan visszaéltek, ami tumultust és káoszt idézett elő.

Egy másik autóvezető azt emelte ki, hogy így sokkal könnyebb lesz majd parkolóhelyet találni. Salgótarjánban is azok örülnek a fizetős rendszer visszaállításának, akik forgalmas helyen dolgoznak. Ők eddig alig találtak parkolóhelyet. Szerintük is kaotikus állapotot idézett elő az ingyenesség. Az ingyenes parkolás amellett, hogy az autósoknak több gondot okozott, mint előnyt, az önkormányzatokat is sújtotta. Salgótarjánban a parkolóhelyekből a 60 millió forintos bevétel egynegyede,15 millió forint esett ki.

Korábban az ingyenes parkolás mielőbbi megszüntetését szorgalmazta Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke is, aki egy amerikai kutatásra hivatkozva azt mondja, a koronavírus-fertőzésben is 15 százalékkal többen halnak meg ott, ahol akár csak minimálisan emelkedik a légszennyezettség.

Április elején jelent meg a kormány rendelete az ingyenes parkolásról, hivatalosan „a várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet idején alkalmazandó eltérő szabályairól”. Az intézkedést a koronavírus-járvány elleni hatékonyabb védekezés miatt rendelték el.

Kiemelt kép: Ivándi Szabó Balázs / 24.hu