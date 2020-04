Jövő hétfőtől újabb helyeken kötelező a maszk Budapesten

Április 27-től kötelező az arc eltakarása

Április 27-től, ahogy a BKK járatain, úgy az üzletekben, boltokban, piacokon, taxikban is kötelező lesz az arc eltakarása.A célunk, hogy megfékezzük a járvány terjedését. Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy zárt térben veszélyes, ha nem takarjuk el az arcunkat. Ezért lesz kötelező kendő, sál vagy maszk viselése. Döntésünket egyeztettem a kormánnyal is. Tudom, ez egy újabb kényelmetlen intézkedés, de egyben szükséges, mindannyiunk érdekében, ezért kérem az együttműködésüket. Óvjuk meg mások és saját egészségünket is! #Budapest #vigyázzunkegymásra

Közzétette: Karácsony Gergely – 2020. április 21., kedd