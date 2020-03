Máris beszakadt a használt autó piac a koronavírus miatt

Durva recessziót tapasztalni a használt autó piacon a koronavírusnak köszönhetően – áll az Index cikkében, amely a március adatokat nézte meg alaposan.

Mint írják:

március 12. és 15. között a februári keresésekhez mérten 20-25 százalékos visszaesést tapasztaltak

míg a múlt héten már 40 százalék feletti mértékben csökkent a keresések száma.

A cikk megjegyzi: az is nehezíti a kereskedők dolgát, hogy a jelenlegi szabályozások szerint csak 10 és 15 óra között tarthatnak nyitva, de az autóikat külföldről beszerzők számára a forint érezhetően gyengült árfolyama is komoly veszteséget jelent. Aki ugyanis „euróban vásárolt és most forintban ad el, már eleve csökkent vagy akár elúszott profittal kell hogy számoljon, ám több kereskedő még ennek ellenére is akciókkal, árengedményekkel próbálja minimalizálni a veszteségeit, és a csökkenő számú érdeklődők közül vevőket vonzani.”

Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője szerint

egyelőre megjósolhatatlan, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban milyen mértékű lesz a piac visszaesése, ám sajnos drasztikusra kell számítani.

