Hirtelen nagyon érdekesek dolgok történtek a kegyetlen hajdúsámsoni dögkútnál

Eltüntették az agyonvert kutyák nyomait Hajdúsámsonban – írja cikkében az Index. A portál ellátogatott ahhoz a nagy nyilvánosságot kapó, állattemetőként szolgáló helyszínhez, ahol állatvédők több mint száz kutya maradványait találták meg Hajdúsámson külterületén pár napja.

A Speciáli Állatmentő Egység egyik alapítótagja elmondta, az elsődleges szakvélemény szerint a kutyák traumás eredetű sérülésekbe halhattak bele: fejbe verték őket. Az esetről beszámoló debreciner.hu munkatársai tudomást szereztek a Hajdúsámson melletti erdős részen található gödörről, szakemberekkel mentek a helyszínre, ahol szinte mindenhol koponyákat és más csontokat találtak elszórva.

Az állatvédők több olyan tetemet is találtak, amelyek zsákban kerültek a gödörbe, közöttük voltak kölyökkutyák is. A kutyatetemeken kívül macskák is voltak a homokrétegek alatt. A hatóságok szerint önkormányzati területről van szó, de elvileg senki nem tudott a gödrök létezéséről. Az állatvédők szerint több mint száz tetem lehet a két gödörben, de mivel az erdő tele volt csontokkal, koponyákkal, feltételezhető az is, hogy jóval több gödör van a környéken, így a tényleges számot még csak hozzávetőlegesen se lehet megbecsülni.

A helyszínen most az Index próbált meg forgatni, ám nem sokkal a munkagépek érkezése után értek a helyszínre, ahol a nyomok eltűntek.

A markoló nyomaiból egyértelmű volt, hogy nagyméretű munkagépekkel dolgoztak

– írták