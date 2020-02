Több mint száz agyonvert kutyát találtak Hajdúsámson mellett

Több mint száz kutya maradványait találták meg Hajdúsámson külterületén, írja a debreciner.hu. A Speciáli Állatmentő Egység egyik alapítótagja elmondta, az elsődleges szakvélemény szerint a kutyák traumás eredetű sérülésekbe halhattak bele: fejbe verték őket.

Miután a portál munkatársai tudomást szereztek a Hajdúsámson melletti erdős részen található gödörről, szakemberekkel mentek a helyszínre, ahol szinte mindenhol koponyákat és más csontokat találtak elszórva.



Az Országos Állatvédőrség Alapítvány először azt hitte, a kutyákat lelőtték, mert a nyitott gödörben talált állatokon vérfoltokat találtak, de később a friss tetemek vizsgálata során kiderült, hogy a kutyákat olyan erővel vághatták fejbe, amitől elpusztultak.

Az ásás során az állatvédők találtak bálamadzagot és fojtóra hurkolt póráz jellegű anyagdarabot is, ami körül a kutya maradványai is ott voltak.

Az állatvédők több olyan tetemet is találtak, amelyek zsákban kerültek a gödörbe, közöttük voltak kölyökkutyák is. A kutyatetemeken kívül macskák is voltak a homokrétegek alatt.

A hatóságok szerint önkormányzati területről van szó, de elvileg senki nem tudott a gödrök létezéséről.

Az állatvédők szerint több mint száz tetem lehet a két gödörben, de mivel az erdő tele volt csontokkal, koponyákkal, feltételezhető az is, hogy jóval több gödör van a környéken, így a tényleges számot még csak hozzávetőlegesen se lehet megbecsülni.

Kiemelt kép: Facebook/Speciális Állatmentő Egység