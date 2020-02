Másodszor is átépítik a még mindig balesetveszélyes csúszdákat

Harmadik nekifutásra talán sikerül biztonságossá tenni azokat a csúszdákat a 16. kerületben, amelyeket a tavaly októberi önkormányzati választások előtt két nappal adtak át, és amelyek azóta több súlyos sérülést (lábtörés, térdficam, kitört fog, stb) is okoztak gyerekeknek. A csúszdákat egyszer, az átadást követő sorozatos balesetek után nem sokkal, még októberben átépítették, de már az után is újabb sérüléseket szenvedtek gyerekek. Aztán ahogyan kijött az első jó idő idén, múlt vasárnap egy kislány súlyos sérülést szenvedett. Esetét a 24.hu írta meg: homlokán 4-5 cm hosszú, másfél centiméter széles, a koponyáig hatoló sérülést okozott a csúszda, erről számolt be helyi Facebook-fórumon a kislány anyja.

Tegnapi cikkünk után mára eldöntötte az önkormányzat, hogy másodszor is átépíttetik a csúszdákat – erről az Indexet tájékoztatta az önkormányzat.

Azt azonban fontosnak tartották hozzátenni a lapnak, hogy fenntartják korábbi álláspontjukat a csúszdapark kivitelezésének sikerével kapcsolatban, sőt, szerintük a Reformátorok terének kialakítását nem csak a polgármester minősíti jól sikerült beruházásnak, hanem az ide látogató több ezer kerületi lakos is. A tér új, ikonikus központja lett a kerületnek, a kilátó a szerelmesek lakatőrző helyeként vonult be a köztudatba, a csúszdákat és a nagy játszóteret örömmel használják a gyermekek – fogalmaztak.

Nem árt felidézni: a fideszes polgármester, Kovács Péter az első sérülések után is úgy nyilatkozott, ez egy jól sikerült beruházás.

Most is így vélekedik az önkormányzat, amely az Indexnek hangsúlyozta, hogy a csúszdák az átadás előtt is megfeleltek a szabványoknak és az átalakítás után is megkapták a szükséges TÜV üzemminősítést, ezért jelenleg is használhatók.

Kovács Péter most azért személyesen is megtekintette a csúszdákat. Kiálló vagy vágó éleket, kavicsokat nem talált a csúszdáknál a kerületvezető.

Változni látszik az önkormányzat hozzáállása a kérdésben a tekintetben is, hogy a sérülést szenvedett gyerekek szüleivel máshogyan kommunikál. Két szülő is azt említette lapunknak januárban, hogy ők a gyerekeiket ért sérülések után próbálták tisztázni a dolgot az önkormányzattal, de falakba ütköztek: elmondásuk szerint sokáig az önkormányzat azon az állásponton volt, hogy minden rendben van. Most azonban már az önkormányzat részéről meglátogatták a vasárnap sérülést szenvedett lány szüleit, hogy megtudják, mi okozhatta a balesetet. Meg hogy vizsgálatot folytat az önkormányzat, de azt sajnálatosan azért nem tudták befejezni, mert két gyerek szülei nem reagáltak az önkormányzat megkeresésére – legalábbis ezt állította a kerületi vezetés az Indexnek.

A rendőrség amúgy nyomozást indított az ügyben még októberben, tehát négy hónappal ezelőtt, és hiába kérdeztük egyelőre az önkormányzatot, megtalálták-e a felelőst, van-e gyanúsított, cikkünk megjelenéséig a rendőrség nem válaszolt.

Kiemelt kép: A 2019. októberi önkormányzati választások előtt átadott, balesetveszélyes csúszdák Budapest XVI. kerületében, a Reformátorok terén. Fotó: Sopronyi Gyula/24.hu