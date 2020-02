Fellebbeztek a kisbabájuk haláláért elítélt oltásellenes szülők

Az alternatív gyógyászatban hívő házaspár szándékosan elmulasztotta beadni a gyermeknek a K-vitamint. A bíróság gondatlan emberölésben találta bűnösnek őket. Enyhe ítéletet kaptak, de nem fogadják el, ahogy az ügyészség sem. A per az ítélőtáblán folytatódik.

Mint a Budapest Környéki Törvényszék lapunkkal közölte, a diósdi oltásellenes házaspár ügyében február 6-án hozott elsőfokú ítélet ellen

az ügyész súlyosításért,

az első-és másodrendű vádlott (az apa és az anya) felmentésért,

az elsőrendű vádlott védője felmentésért,

a másodrendű vádlott védője pedig bűncselekmény hiányában felmentésért nyújtott be fellebbezést.

Az elsőfokú ítélet indoklásakor a bíró elmondta: bebizonyosodott, hogy az oltástagadó szülők ismerték ugyan a csecsemőkori vérzékenységet megelőző K-vitamin beadására vonatkozó előírást, de azt figyelmen kívül hagyták, mert ellenkezett az elveikkel. A gyermeknél ennek következtében belső vérzés lépett fel, rosszul lett – de az apa nem engedte, hogy orvost hívjanak, mert abban bízott, hogy magától rendeződik az állapota. A kisbaba életéért napokig küzdöttek az orvosok a Heim Pál kórház intenzív osztályán, ám a folyamatot már nem tudták visszafordítani: a gyermek nyolchetesen, agyvérzésben elhunyt.

A vádhatóság eredetileg szándékos emberölésért vonta felelősségre a szülőket, így akár tíz és húsz év közi fegyházbüntetést is kaphattak volna. Végül az ügyész a minősítést gondatlanságból elkövetett emberölésre változtatta, és mindkét vádlottra három év fogházbüntetést kért, próbaidőre bocsátással.

A bíróság azonban ennél is enyhébb szankció mellett döntött: az elsőrendű vádlott (az apa) egy év hat hónap, a másodrendű (az anya) egy év fogházbüntetést kapott, s a végrehajtást mindkettejük esetében egy évre felfüggesztette. A bíróság további gesztusokat is tett feléjük: a többmilliós perköltségnek csak töredékét kell megtéríteniük, sőt előzetes mentesítést is elrendelt a bíró, ami azt jelenti, hogy nem számítanak büntetett előéletűnek, kaphatnak például erkölcsi bizonyítványt.

A szülők és védőik három nap gondolkodás után úgy döntöttek, ezt nem fogadják el.

Másodfokon a büntetőeljárás a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik. A törvényszék megkeresésünkre azt nyilatkozta, hogy az ügy iratai jelenleg a Fellebbviteli Főügyészségen vannak, valószínűleg legkorábban a tavaszi időszakban lesz lehetőség új tárgyalási időpont kitűzésére.

Mivel nem csupán enyhítésért fellebbeztek a vádlottak, hanem bűncselekmény hiányára hivatkoznak, a bíróság másodfokon nemcsak az ítélet jogszerűségét, hanem a teljes bizonyítási eljárást (beleértve a nyomozati szakot is) újra vizsgálja. Ez azt jelenti, hogy akár

további tanú- és szakértőmeghallgatásokra is sor kerülhet,

módosulhat a tényállás és annak minősítése,

de arra is lehetőség adódhat, hogy az ügyészség az eredeti indítványnál súlyosabb ítéletet kérjen.

A 24.hu a kezdetektől figyelemmel kísérte az eseményeket. Korábbi cikkeink a témában:

Kiemelt kép:Marjai János /24.hu