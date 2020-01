Koronavírus Magyarországon: két gyanús esetet már kivizsgáltak

Továbbra sincs magyar érintettje a Kínából kiinduló koronavírusnak, Magyarországon két gyanús esetet vizsgáltak ki, de egyiknél sem igazolódott be a fertőzés – mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért is felelős államtitkára szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón.

Menczer Tamás közölte, a kínai hatóságok lezárták Vuhan várost és az azt körülvevő Hopej tartományt, így senkinek nem javasolják az oda történő beutazást, mert onnan kijutni jelenleg nem lehet. Hangsúlyozta, négy Vuhanban tartózkodó magyar állampolgárról tudnak, akik egy szállodában laknak és munkavállalási céllal érkeztek az országba, valamint egy magyar férfival tartják a kapcsolatot Hopej tartományban, ők mind jól vannak, azt azonban egyelőre nem lehet tudni, mikor hagyhatják el a térséget.

Az államtitkár aláhúzta, Magyarország pekingi nagykövetsége folyamatosan tájékozódik a kínai külügyminisztériumnál arról, hogy tudnak-e a további magyar állampolgárokról az érintett területen. Az államtitkár jelezte továbbá, a Kínából érkező csomagok esetében nincs szükség speciális óvintézkedésekre, mivel azok nem fertőznek.

Menczer Tamás arra is kérte a Kínába utazó magyar állampolgárokat hogy kellő körültekintéssel tervezzék meg útjukat, és mindenképpen regisztrálják magukat a konzuli szolgálat honlapján. Hangsúlyozta, minden külföldi magyar nagykövetség kiemelt feladatául szabták, hogy kiemelt figyelemmel kövesse a fogadóország koronavírus ügyében tett lépéseit, és azonnal tájékoztassa a tárcát, amennyiben például egy ország utazási korlátozásokat vezet be Kínával szemben. Menczer Tamás ezzel kapcsolatban elmondta, az uniós országok túlnyomó többsége nem vezetett be rendkívüli intézkedéseket a repterein, néhány ország rendelt el bizonyos szűréseket a Vuhanból érkező gépek esetében, de ilyen járatok már nem közlekedhetnek a város lezárása miatt.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminiszter tájékoztatatási államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2019. november 25-én. MTI/Kovács Attila