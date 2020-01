Behajtja a rozsdás metrók okozta kárt a BKV az orosz gyártón

Még a múlt héten írtuk meg mi is az mfor.hu nyomán, hogy a korábbinál is nagyobb mértékű rozsdásodás jelentkezett az M3-as metróvonalra vásárolt új metrókocsiknál. A a prototípus jármű padlójának megbontása után ugyanis kiderült, hogy „oda a rozsda zabálni jár”, és mivel félő volt, hogy a padló beszakad, és ezért az Mfor értesülései szerint az orosz metrószerelvények elsőként érkezett hat kocsiját a javításig ki kellett vonni a forgalomból. Nemrég fb-tagként Vágó Istvánék is felkeresték a metró vonatkozó szerelőüzemét, és szívszorító látványban volt részük.

A BKV ezzel kapcsolatban a 24.hu-hoz eljuttatott csütörtök esti közleményében azt írja:

A felújított M3 metrószerelvények korróziós problémáit a BKV Zrt. szakember gárdája fedezte fel 2019 december első napjaiban, és a Társaság vezetése haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket a javítások elvégeztetésére. December 5-én levélben értesítette a Metrowagonmash vezérigazgatóját, hogy az érintett szerelvényt garanciális javíttatás céljából kivonta a forgalomból és azonnali intézkedések megtételére szólította fel a Gyártót a helyzet súlyának megfelelő színvonalú hibaelhárítás érdekében. December közepére Magyarországra rendelte a Gyártó képviselőit, hogy a probléma hatékony elhárítására a legmegfelelőbb műszaki megoldás kidolgozásra kerüljön.

A közlemény ezentúl azt is tartalmazza:

December 19-ei levelében a BKV vezetése tájékoztatta a Metrowagonmash Rt. vezérigazgatóját, hogy a szerelvény üzemeltetésből történő kiesése miatt a BKV a szerződés vonatkozó pontja alapján felmerülő járműállási kárátalány igényét érvényesíteni fogja.

2020. januárban újabb levélben szólította fel a BKV az MWM-et a hibajavítási folyamat gyorsítására, az előállt helyzet megoldására vonatkozó MWM nyilatkozat kiadására.

A BKV Zrt. felelős üzemeltetőként eddig sem, és a jövőben sem megy el szó nélkül egyetlen meghibásodás, hibás teljesítés mellett sem, jogait, érdekeit – ahogyan mindenkivel, úgy – a Metrowagonmash Rt.-vel szemben is határozottan érvényesíteni fogja!

A BKV Zrt. jelenleg is perben áll az MWM Rt.-vel. A kereset benyújtása még múlt év elején megtörtént és szükség esetén most sem riadunk vissza hasonló jogi lépések megtételétől.

Kiemelt kép: A felújított Újpest-városkapu metróállomás a 3-as metróvonal északi szakaszán 2019. április 4-én. A 3-as metróvonal megújult északi, az Újpest-központ és Dózsa György út közötti szakaszát március 30-án átadták át. MTI/Máthé Zoltán