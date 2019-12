Tarlós István: hibáztatom magam a vereség miatt, a kraft hiányzott a győzelemhez

Hosszú, két részes interjút adott Tarlós István korábbi főpolgármester az ATV-nek. Ebben többször és alaposan reflektált az elvesztett őszi kampányára is, amelyről egyebek mellett azt mondta:

Ezt most egy kicsit kiengedtem a kezemből, lehet azért is, mert már úgy igazán, eredetileg nem is akartam a pályán maradni.