Győri családirtás: vizsgálat indul az igazságügyi szakértőknél is

A Magyar Igazságügyi Szakértői kamaránál is vizsgálatot kezdeményezett Varga Judit igazságügyi miniszter a győri gyerekgyilkosság miatt – tudta meg az ATV Híradója. A vizsgálat elindításának oka, hogy az elkövetővel kapcsolatban igazságügyi elmeszakértő és pszichológus szakértő is pozitívan nyilatkozott az ügyben lefolytatott korábbi eljárások során.

Bíróság: A győri gyerekgyilkos felelősségteljes szülő benyomását keltette Hosszú közleményt adott ki a korábbi eljárással kapcsolatban a Szombathelyi Törvényszék.

H.G. a hétvégén saját fiát és nevelt lányát ölte meg, majd magával is végzett. A helyszínen ott volt egy harmadik gyerek is, aki túlélte a támadást. Amint arról beszámoltunk, bár a férfi korábban súlyosan bántalmazta volt feleségét és emiatt börtönben is ült, a szakértők nem valószínűsítették, hogy újabb bűncselekményt fog elkövetni. A Szombathelyi Törvényszék ezzel kapcsolatban kiadott közleményében azt írta:

A másodfokú bíróság a 2019. szeptember 27-én meghozott határozatával a bv. bíró feltételes szabadságot engedélyező döntését helybenhagyta, kiemelve azt is, hogy az elítéltnek Szombathelyről Győrbe való költözésével csökken annak kockázata, hogy az elítélt volt családtagjai sérelmére ismételten bűncselekményt követne el.

Az Igazságügyi Minisztérium szerint különösen fontos annak feltárása, hogy „mely határozatok, döntések vezettek ahhoz, hogy újra létrejöhessen a kapcsolattartás a gyilkos apa és a gyermekek között”. Az már korábban kiderült, hogy kiemelt kormányzati vizsgálat indul.

Kiemelt kép: MTI/Illyés Tibor