Bezárt az egyik legnagyobb turistabuszos cég

Befejezte tevékenységét a budapesti városnéző buszok egyik legnagyobb üzemeltetője, a City Tour Hop On Hop Off Kft., de máris újraindult a City Open Tour Kft. – írja a hvg.hu. A City Tour a két tulajdonos, az Eurama és a Budatours vitája miatt október 31-ével szüntette meg a tevékenységét. Komolyabb változást viszont nem lehet majd tapasztalni, mert a Hertzka család tulajdonában lévő Budatours továbbviszi vállalásait, már meg is alapították a City Open Tourt.

Így továbbra is hárman lesznek az évi 1,5–2 milliárdos piacon: az immár magyar Program Centrum, a tőkeerős külföldi Big Bus és Hertzkáék – írj a hvg.hu.

kiemelt kép: hvg.hu