Beismerő vallomást tett a milliókkal teli páncélszekrényt lenyúló szerelő

Beismerő vallomást tett az a 41 éves férfi, aki több mint tízmillió forinttal húzta le az ismerősét tavaly novemberben. A 24.hu értesülései szerint az elkövető részletesen mindent elmondott a folytatólagos kihallgatása során.

Az elkövető tavaly szeptemberben ismerkedett meg a későbbi áldozatával azáltal, hogy kicserélte a berettyóújfalui lakásának a nyílászáróit. A tulajdonos a lakásán fizette ki a szerelőt, aki így azt is látta, hogy honnan veszi elő a pénzt. A 41 éves férfi ezt követően többször is járt a tulajnál, kölcsön kért tőle, majd alkalmi jelleggel dolgozott is neki, így pontosan tudta, hogy későbbi áldozata mikor dolgozik, s mikor van otthon.

B. T. kifigyelte, hogy a lakás tulajdonosa mindig magával viszi egy hátizsákban a lakáskulcsokat a munka során. A férfi az egyik őszi napon kivette a gépjárműben felejtett hátizsákból a kulcsokat, majd azt lemásolta. Amikor tudta, hogy a férfi november 4-én nem tartózkodik otthon, a lemásolt kulcsokkal bejutott a lakásába, majd kiszerelte és magával vitte a szekrénybe rögzített trezort.

A széfben volt a tulajdonos közel 3,3 millió forintja, több ezer euró, aranyékszerek, különböző köz- és magánokiratok, valamint egy kocsi törzskönyve is. Az elkövető a páncélszekrénnyel a Berettyó-hídnál a gátőrház irányába lehajtott. Felfeszítette a széfet az értékeket pedig kivette belőle, majd az üres páncélszekrényt a folyóba dobta. Ezt követően a mezősasi kereszteződésnél lévő gazos területen eldugta a frissen zsákmányolt ékszereket.

A férfi több mint 10 millió forint kárt okozott az áldozatának, melynek egy része önkéntes átadással, más része lefoglalással, valamint kártalanításként történő pénzbeni kifizetés folytán teljes egészében megtérült. Az ügyészség két év felfüggesztett börtönt kért a férfira arra az esetre, ha a jövőheti előkészületi ülésen váddal egyező beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyalás jogáról is.

Fotó: police.hu