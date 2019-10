Kövér elintézte, hogy békében legyenek a politikusok az újságíróktól

Alapvetően változott a sajtótudósítás rendje az Országházban, illetve a Képviselői Irodaházban is a parlament most induló, őszi ülésszakától. Kövér László házelnök a múlt héten adta ki új rendelkezését, amely több ponton is szűkíti az újságírók eddig sem nagy mozgásterét. Az Index közölt egy fotót, ami jól szimbolizálja, mit jelent ez a gyakorlatban:

mostantól az újságírók csak akkor fogják tudni megközelíteni a politikusokat, ha utóbbiak azt nagyon akarják.

Az Országházban nem csak az ülésteremből, hanem a plenáris ülésterem környékéről is kitiltották az újságírókat: a legtöbb helyen eddig csak felvételt nem lehetett készíteni, most már beszélni sem lehet ott a politikusokkal. Az új szabályok értelmében lényegében csak sajtótájékoztatókon lehet majd politikusokat kamerázni, mindenhol máshol biztonságban lesznek, kordonok védik az útvonalaikat az irodákból az ülésterem felé.

A Képviselői Irodaházban egy apró, kordonokkal körbekerített terület jár csak a médiamunkásoknak.

És ha ez még nem lenne elég, szintén újdonság, hogy az új házelnöki rendelkezés azt is kimondja, hogy az interjúalany bármikor visszautasíthatja az interjúra való felkérést, illetve bármikor befejezheti azt, és a média munkatársának tiszteletben kell tartania e döntést.

Kiemelt kép: MTI/Kovács Tamás