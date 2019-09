Szombathely a bizonyíték rá, hogy lehet izgalmas a politika

Kokain, nemi erőszak, sikkasztás, egymást kicsináló politikusok – ez nem egy hollywoodi film összefoglalója, hanem néhány mozzanat a szombathelyi közélet elmúlt húsz évéből. A finoman szólva is káoszos múlt után a vasi megyeszékhely lehet az egyik olyan nagyváros az önkormányzati választáson, amely igazolja, hogy a Fidesz sem nyerhet mindig.

Szombathely legnagyobb kulturális programjának, a Savaria Karneválnak a csúcspontja minden évben az, amikor az ókori Rómát megidézve tógába és tunikába öltöznek a vasi megyeszékhely lakói, így sétálnak végig az utcákon. A felvonulás a politikusoknak is jó szereplési lehetőséget nyújt, és egészen eddig élt a lehetőséggel Hende Csaba fideszes országgyűlési képviselő is, Vas megye prominens kormánypárti politikusa.

Idén augusztus végén azonban Hende nem állt be a szombathelyi Fidesz felvonulói közé, helyette a városháza teraszáról figyelte az eseményeket, távol tartva magát a párttársaitól. Ez az apró momentum elsőre jelentéktelennek tűnhet, valójában nagyon is beszédes.

A Szombathelyről szóló Csatatér-cikksorozatunk első részében elmondjuk, hogyan jutottunk el oda, hogy a belső harcok és a teljes összefogásban utat mutató ellenzék miatt a Fidesz – közgyűlési többségének elvesztése után – elbukhatja a nagy nehezen megszerzett vasi megyeszékhelyet az októberi önkormányzati választáson.

SZDSZ-szimpatizánsokból Fidesz-rajongók

Ahhoz, hogy jobban értsük, hogy a választási eredmények szempontjából miért érdekes Szombathely, érdemes előbb egy pillantást vetni Vas megye egészére. 1990-ben és 1994-ben mind az öt választókerületben a rendszerváltáskor antikommunizmusáról ismert SZDSZ nyerte el a parlamenti mandátumot, a liberális párt azonban a szocialistákkal kötött koalíció után elveszítette Vas megye szimpátiáját.

Az elmúlt húsz évben legnyugatabbi megyénk egyértelműen fideszessé vált. 1998-ban tarolt a Fidesz, és még 2002-ben és 2006-ban is, amikor szocialista-szabad demokrata kormány került hatalomra, az öt vasi egyéni választókerületből négyben fideszes politikust választottak képviselővé. A fideszes V. Németh Zsolt 1998 óta a körmendi választókerület parlamenti képviselője, míg Básthy Tamás és Kovács Ferenc 16 éven keresztül nyerte körzetét.

Az egyetlen választókerület, amelyre a fideszes túlsúly nem volt érvényes, a szombathelyi 1-es körzet, ahol 1990 és 2006 között az SZDSZ-es Hankó Faragó Miklós csak egyszer talált legyőzőre. Igaz, 2010 óta már ott is a Fidesz a nyerő.

Hankó Faragó Miklós azóta visszavonult a politikától (nemrégiben a később még cikkünkben is előkerülő Czeglédy Csaba ügyvédjeként tűnt fel), más szombathelyi veteránok azonban még mindig politizálnak. Ott van például Hende, aki 1990-ben, még MDF-esként, mindössze 230 szavazattal kapott ki Hankó Faragótól, négy év múlva viszont csúfos vereséget szenvedett. Egészen 2006-ig aztán nem is próbálkozott újra egyéniben: akkor a 2-es számú szombathelyi körzetben megint csak 400 szavazaton múlott az eredmény, de ezúttal Hende volt az, aki felülkerekedett az MSZP – SZDSZ-es Gaál Angelikán. Ezek az eredmények is jelzik, hogy Szombathelyen kiélezettek a politikai csaták.

Egy harmadik rendszerváltáskori politikus felvette a megye ritmusát, és SZDSZ-esből fideszes lett: Horváth Vilmos az első két szabad választáson a liberálisok színeiben jutott parlamenti mandátumhoz, de a 2010-es években már a Fidesz körül mozgott. A Hende bizalmasaként emlegetett Horváth 2014-ben a Szombathelyi 7 Nap nevű fideszes kampányújságot szerkesztette, 2019-ben pedig elindította a nyíltan kommunistázó, kódoltan buzizó, magát függetlennek mondó, valójában Fidesz-közeli Szombathelyi Hírlapot. A sajtótámogatásra azért lett szükség, mert miközben a megyében továbbra is erős maradt a Fidesz, a szombathelyi közgyűlésben megcsappant a hatalma.

A polgármester bosszúja

Bár a szombathelyi Fideszben mára kialakult helyzet a szappanoperák világát idézi, az igazán nagy törés 2019 elejére vezethető vissza, amikor a közgyűlés rendkívüli ülést keretében nemet mondott a nem sokkal korábban a parlamentben megszavazott „rabszolgatörvény” alkalmazására. Ennek előzménye, hogy a közgyűlést kezdeményező, valójában a baloldali pártok alkotta Éljen Szombathely-frakciónak ugyanannyi mandátuma lett, mint a Fidesznek. A maradék két helyen a Jobbik és a Pro Savaria Egyesület osztozik.

A Fidesz már 2014-ben is csak úgy tudta biztosítani a többségét, hogy alpolgármesteri posztot adott a pro savariás Molnár Miklósnak, aki a rabszolgatörvényes ülésig a kormányoldallal szavazott. Akkor azonban a Fidesz-frakcióból alapból egy ember külföldi útja miatt hiányzott, így az ellenzék lett volna többségben, de végül az egész frakció távol maradt a voksolástól.

A Fideszt így csak az ülést levezető, magára hagyott Puskás Tivadar polgármester képviselte, ő volt az egyetlen, aki nemmel szavazott, míg Molnár alpolgármester nem vett részt a szavazáson, így nyert az ellenzék, amelynek szavazataival még arra is felszólította a közgyűlés Hende Csabát, hogy javasolja az Országgyűlésnek a túlóratörvény visszavonását.

Puskás bosszúja nem sokat váratott magára. Előbb megvonta Molnár jogköreit, majd kezdeményezte a visszahívását, így az alpolgármester végképp beállt az ellenzék soraiba, az ő szavazatával pedig az Éljen Szombathely átvette az irányítást, és levette Molnár visszahívását a napirendről. A polgármester nem adta fel, márciusban nemcsak a fizetését csökkentette Molnárnak bruttó 950 ezer forintról 200 ezerre, hanem a titkárnőjét is elvette. Ez nemcsak kicsinyes lépés volt, de törvénytelen is, ahogy azt júliusban a bíróság megállapította.

A száműzött fideszes

Közben nem csak a Fidesz környékén, hanem a pártban is törés mutatkozott. A közgyűlésben többségbe került ellenzék megszavazta, hogy vonják meg a névhasználati jogot a Szombathelyi Hírlaptól, de júniusban Puskás polgármester kezdeményezte, hogy adják vissza a jogot az ingyenes lapnak. Koczka Tibor fideszes alpolgármester viszont nem írta alá az előterjesztést, amit azzal indokolt, hogy

Aki akár csak egy lapszámot is látott, az tapasztalhatta, hogy ennek az újságnak a témaválasztása, tartalma fényévnyire van a keresztény, konzervatív értékektől, s ezt nagyon sokan jelezték felém a jobboldalról.

Pár nappal később kiderült, hogy a Fidesz a visszavonuló 67 éves mentőorvos, Puskás helyett Vas megye fiatal jegyzőjét, Balázsy Pétert indítja polgármesternek, aki nem tagja a pártnak, és azt mondta, nem is fog belépni. A Fidesz a 24.hu információja szerint előzőleg megpróbálta rávenni az indulásra Király Gábort, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi kapusát, aki tavasszal jelentette be visszavonulását. A futballista megalapozatlannak minősítette a hírt, noha a Fidesz nem cáfolta a próbálkozást, és a felkérés tényét Király környezetében is megerősítették lapunknak.

Júliusra az is nyilvánvalóvá vált, hogy Koczka Tibor kegyvesztetté vált, miután nemcsak nem indította el a Fidesz az egyéni körzetében, de még a listára sem került fel. Koczka Hende Csabát hibáztatta, szerinte a képviselő szétveri a szombathelyi Fideszt. Egyfajta kegyelemdöfésként Puskás augusztusban visszavonta Koczka alpolgármester általános helyettesítési megbízását, aki válaszul bejelentette, hogy független jelöltként versenybe száll a polgármesteri székért. A polgári jobboldal értékrendjét és józan észt ígérő Koczka mögé beállt a Jobbik és a Fidesszel szakító Pro Savaria Egyesület is.

Nemi erőszak és Zuschlag

Bár az országban elsőként teljes összefogást megvalósító szombathelyi baloldali ellenzék, vagyis az Éljen Szombathely! mögött felsorakozó MSZP, DK, Momentum, LMP és a Kétfarkú Kutya Párt, illetve a közös polgármesterjelölt, a szocialista Nemény András nyugodtabb hangulatban várhatja az önkormányzati választást, mint a helyi Fidesz, a vasi MSZP 2000-es évek elején kirobbant botrányai miatt rögös út vezetett idáig.

2004 végén Tóth Csaba, a szocialisták megyei elnöke (azóta zuglói országgyűlési képviselő) levelet írt Hiller István pártelnöknek, beszámolva: annyira kiéleződött a harc közte és több helyi MSZP-s között, hogy helyi roma vezetők megvádolták őt és támogatóit, hogy pénzért léptettek be embereket a pártba. Tóth állítása szerint miután Szabó Bálint, az MSZP ifjúsági szervezetének (Fibisz) megyei elnöke rágalmazási pert indított a botrányt kirobbantó romaügyi tanácsadó ellen, Szabót egy este az albérlete előtt összeverték és megerőszakolták. A férfi feljelentést tett, volt nyomozás és szembesítés is, de a rendőrség és az ügyészség a vizsgálat eredménytelenségére hivatkozva lezárta az ügyet.

Egy másik szál, a kétes tagtoborzási ügy komolyabb fordulatot vett. Zuschlag János titkára, Lados István 2008-ban a bíróság előtt beismerte, valóban mesterségesen duzzasztották fel a vasi szocialisták taglétszámát, és ebben ő is részt vett. A hamis beléptetési könyveket Zuschlag irodájában írta alá, aki az eredeti, de hamis aláírásokat tartalmazó jegyzőkönyvek eltüntetésére egy színlelt autófeltörést eszelt ki. Az autó Szabó Bálinté volt, aki azt állította, a jegyzőkönyvek úgy tűntek el, hogy az autó nyitva maradt.

A botrányok után az MSZP nem tehetett mást, mint feloszlatta, majd újraalakította megyei szervezetét. Zuschlag és Lados megjárta a börtönt, a pártból kizárt, rendkívül kalandos életű jogász, Szabó Bálint pedig előbb a DK-ban próbálkozott, megvádolt három szocialista politikus az őszödi beszéd kiszivárogtatásával, majd elment Szegedre, ahol Lázár János embereként jobboldali belháborúba keveredett.

Kokain, prostik és Czeglédy

Az újjáépült szombathelyi MSZP erős akcióval tért vissza az országos sajtóba, amikor a városi közgyűlés szocialista frakcióvezetője, Czeglédy Csaba azzal vádolta meg a fideszes Lazáry Viktort, hogy drogfüggő, és azt állította, hogy erre bizonyítékai vannak. Két nappal később egy videó is kikerült, aminek kapcsán Czeglédy arról beszélt, hogy fideszes döntéshozók, vállalkozók és intézményvezetők az Adrián és a Balatonon szervezett hajóutakon prostituáltak társaságában szórakoztak és drogot fogyasztottak.

Az MSZP-s politikus a Nemzeti Nyomozó Irodához fordult, Lazáry rágalmazás miatt tett feljelentést, az ügy vége az lett, hogy feloszlatták és újraalakították a szombathelyi Fidesz-alapszervezetet. A Hvg.hu és Magyar Narancs néhány éve arról írt, az ügy hátterében fideszes belharc állhatott.

Czeglédy Csaba önkormányzati képviselő maradt, az MSZP mellett a DK-nak is jogi tanácsokat adott, mígnem 2017 júniusában őrizetbe vették és költségvetési csalás gyanújával, több társával együtt kihallgatták. Czeglédy ekkor már túl volt egy bírósági ügyön, egy év négy hónap felfüggesztett börtönt kapott adócsalás miatt. A második ügyben azzal vádolták, hogy az általa elnökölt iskolaszövetkezetnél olyan számlákra fizetett, amelyek mögött nem volt teljesítés. Az ügy miatt Czeglédy elveszítette az önkormányzati képviselői székét, de az ellenzék az időközi választáson aratott győzelemmel meg tudta tartani.

Czeglédy a 2019-es európai parlamenti választás előtt felkerült a DK listájának utolsó, szimbolikus helyére, ezért mentelmi jogot kapott. A kampány végeztével, júliusban a bíróság azonban a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalásról szóló per folytatásáról döntött. Mindezek nem tántorította el Czeglédyt a politikai pályától: ősszel ő lesz a szombathelyi Derkovits lakótelep képviselőjelöltje, független színekben, de a baloldal támogatásával.

Kiemelt képünkön: Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP) polgármester és Hende Csaba fideszes országgyűlési képviselő a Savaria Történelmi Karnevál jelmezes felvonulásán Szombathelyen 2018. augusztus 24-én. Fotó: Varga György / MTI