Ingyen szerelt be klímát egy cég a Bethesda gyermekkórháznak

A szülői ágyak beszerzését kezdeményező apa tárgyalt érte.

Mint egy hete megírtuk, közadakozásból klímaberendezésekkel szerelné fel a gyerekkórházakat Orosvári Zsolt, akinek kezdeményezésére korábban szülői ágyakat kaptak az intézmények. Orosvári tíz napja kezdett egyeztetésbe egy klímaforgalmazóval, és kedden már be is szerelték az első berendezéseket a budapesti Bethesda kórház égési osztályára, ingyen – számol be a hvg.hu. Hamarosan vidéki kórházak is kapnak majd légkondicionálókat.

Orosvári korábban maga is klímaforgalmazásból élt, az ötletet pedig a Magyar Kórházszövetség elnökének gyorsfelméréséből merítette, ami szerint a hazai kórházak betegszobáinak 98 százalékában nincs légkondicionáló. A műtők 33 és az intenzív osztályok 41 százalékában sincs, de oda speciális berendezések kellenek, amelyek beszerzését magánszemélyek nem vehetik át a fenntartó helyett.

Az Orosvári által a kezdeményezésnek megnyert cég nemcsak a klímaberendezéseket adta ingyen a Bethesdának, de a beszerelést is magára vállalta. Az akció további cégek bevonásával folytatódik majd.