Szanyi: az MSZP pártvezetését csak a maradék pártvagyon érdekli

Sok ponton tudott azonosulni Medgyessy Péter törekvéseivel, ám az elnő Gyurcsány-kormány megalakulásától sok vitája volt az MSZP vezetőivel – erről beszélt Szanyi Tibor a Munkások Újságjának adott interjújában, amit az ATV vett észre.

Az MSZP nemrég megrovásban részesült alelnöke szerint „rémálom” volt a számára a Kóka János vezette gazdasági tárcánál dolgozni az első Gyurcsány-kormányban, de a fordulópont az ő és Gyurcsány Ferenc kapcsolatában az emlékezetes őszödi frakcióülés volt. Mint elmondta, Szanyi csak azért nem örült felhőtlenül Gyurcsány lemondásának,

mert az okokat az ország is megszívta.

„Az 5 évnyi EP-képviselőség viszont elképesztő személyes sikereket hozott számomra, kiváltképp az ‘EU-okosfalvak’ projektem szédítő előrehaladása okán, bár tegyük hozzá, ez sajnos nem Magyarországon történt, de még csak nem is az európai baloldalon” – emlékezett vissza elmúlt öt évére Szanyi Tibor.

Hozzátette: az elmúlt 21 év nem nevezhető sikertörténetnek az MSZP szempontjából.

Az 1998-as kudarc után hiába nyert Medgyessy Péter 2002-ben, ő nem az MSZP terméke volt, ahogy az őt puccsoló Gyurcsány Ferenc sem. Sőt, az utóbbi is hiába nyert 2006 tavaszán, hiszen ugyanezen szeptemberben az EU-hoz eljuttatott ún. konvergencia programja egy virtigli neoliberális intézkedés-gyűjtemény volt, ami az őszödi beszéddel súlyosbítva az MSZP-t gyakorlatilag kitörölte az önkormányzati dimenzióból. Ezt szenvedjük azóta is, sőt úgy tűnik bele is pusztulunk