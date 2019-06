Virágos réten építi a szombathelyi fociakadémiát Mészáros Lőrinc

Mint arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Sportközpontok a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV-vel szerződött a szombathelyi utánpótlás-nevelési centrum tervezésére és építésére. A projektre 5,9 milliárd forintjuk lesz.

A nyugat.hu most arról ír, a helyszínen már el is kezdtek dolgozni, ami sok helyinek nem tetszik, ugyanis a fociakadémia épp a környék egyik kedvelt kutyasétáltató virágos rétjén épül, és már el is van kerítve.

A „Virágos rétet akarunk újabb fociakadémia helyett” című Facebook-oldalon több fotót is közzétettek a munkagépekről és a telepről, valamint arról, hogy valaki felragasztott a rácsra egy papírt, amin az áll:

legalább a rétünket ne lopd el Lőrinc.

Valaki azért megörökítette a jövő nemzedékének, hogy egyszer itt még csodás perceket töltöttek el a kutyák: