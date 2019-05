Kérdés, hogy hány szavazót sikerült megmozgatni a klímaváltozás ügyével

Az LMP szóvivője, Kanász-Nagy Máté örül a magas részvételnek, még ha nem is lehet tudni, hogy ez kedvez-e a párt bejutási esélyeinek. Ők bíznak a mandátumszerzésben, mert szerinte egy olyan témát hoztak be – az éghajlatváltozást –, ami eddig nem volt kampánytéma Magyarországon. Remélik, hogy ezzel az üzenettel sok új választót is sikerült megszólítani. Mindenesetre a választás után a negatív és a pozitív eredményből is le kell vonni a konzekvenciákat, de egyelőre nem ezzel foglalkoznak, hanem az eredményeket várják. Mert a szóvivő szerint „nem az exit-pollok, hanem a választási eredmény alapján osztják a mandátumokat.”