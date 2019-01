Antonio Banderas, Scarlett Johansson és Arnold Schwarzenegger – Andy Vajna élete képekben

Életének 75. évében hosszú betegség után budapesti otthonában elhunyt Andy Vajna – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap vasárnap az MTI-vel.

Vajna elképesztő kapcsolati hálóval rendelkezett, munkájából kifolyólag az elmúlt évtizedekben a szakma legnagyobb neveivel dolgozott együtt. Úgy döntöttünk, felidézünk néhány archív képet és rajta keresztül azt, milyen színes társadalmi életet élt a producer.

Ez a kép 22 éves, azaz 1997-ben készült, méghozzá a Golden Globe-on. A kép szélein Antonio Banderas és Andy Vajna.

2001 és az Amerikai rapszódia afterpartija. Andy Vajna jobb oldalán Scarlett Johansson. A filmet Gárdos Éva rendezte.

2002. február 4-én a Terminátor 3 csapattal.

Bulit is rendeztek Los Angeles-ben a Terminátor 3-nak, amin részt vett Andy Vajna is mint producer és régi jóbarátja, Arnold Schwarzenegger.

2002 októbere és az Én, a kém premierje Hollywooadban. A képen két másik producerrel, Mario Kassával és Jenno Toppinggal.

Pár perccel később Owen Wilson, a film egyik szereplője is csatlakozott hozzájuk.

Andy Vajna volt a producere a Szabadság, szerelem című filmnek is, amit 2007-ben elvittek a Berlináléra is. A filmet Goda Krisztina rendezte.

Szintén 2007, viszont nyár és Thaiföld. A Szabadság, szerelem volt aBangkoki Nemzetközi Filmfesztivál.

Ezt a képet valószínűleg többen látták, mint az előzőket: Andy Vajna Nemes Jeles Lászlóval beszélget a 2016-os Oscar díjátadón, ahol a Nemes Jeles rendezte Saul fia díjat is nyert.

Ugyanaz az este, csak itt feleségével, Vajna Tímeával (a kép szélén jobbra), illetve Bunyik Bélával és feleségével, Bonnie Bunyikkal. Tavalyi hír, hogy Bunyikék szeretnék jobban hírünket vinni Hollywoodban.

Egyik utolsó tweetjében pedig Chuck Norrisszal fotózkodott:

It was a pleasure to see an old friend @chucknorris in Budapest, I remember meeting together with Bruce Lee in Hong Kong long time ago. pic.twitter.com/3h6ljDnpxI

— Andy Vajna (@realandyvajna) November 27, 2018