Kedden viszik el a szakszervezeti követeléseket Orbánnak

Kedden reggel ülést tart a sztrájkelőkészítő bizottság és még a nap folyamán átadják a sztrájkkövetelés négy pontját a Miniszterelnökségnek – mondta a Népszavának Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) alelnöke. Az azonban kérdéses, hogy lesz-e bárki, aki átveszi a követeléseiket.

A szakszervezetek azt követelik, hogy töröljék el a rabszolgatörvényt, legyen tisztességes munkáért tisztességes bér, módosítsák a sztrájktörvényt és adják vissza a sztrájkjogot, valamint reformálják meg a nyugdíjkorhatárt.

A sztrájktörvény szerint amennyiben a sztrájkkövetelésben érintett munkáltató nem határozható meg, a kormánynak öt napon belül ki kell jelölnie az egyeztető eljárásban résztvevő képviselőjét. Amennyiben ez nem teljesül, jöhet a beígért figyelmeztető sztrájk. Akkor is, ha feláll ugyan a tárgyalódelegáció, de nem történik semmi.

Az viszont már most is biztos, hogy január 19-én országos demonstráció lesz, 16 helyen már meg is van a területfoglalási engedély.

Székely Tamás biztos abban, hogy a kormány nem foglalkozik a követeléseikkel, mert eddig sem tették.

A kormány szerint mindenki Soros-bérenc, aki a munkavállalók érdekeiben szólal fel.

