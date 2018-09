Kósz Zoltán: Hogy ez milyen érzés? Hát ezt nem kívánom senkinek

A bennünket levélben súlyos bűncselekménnyel vádoló kislány levele nyersen és rendkívül tömören volt megfogalmazva Zoli bácsiról és Zsolt bácsiról

– mondta Kósz Zoltán az I/I Azurák Csabával című műsor felvételén. A 2000-es sydney-i olimpia bajnoka a TV2-ben az őt és üzlettársát, a korábban szintén sokszoros válogatott vízilabdázót, Petőváry Zsoltot ért vádról beszélt. Mint ismeretes egy kislány levelében két évvel ezelőtti szexuális zaklatásról írt. Kósz Zoltán szerint az őket feljelentő kislány karrierje 3 évvel ezelőtt nagyon jól indult az egyesületüknél.

Könnyen beilleszkedett és akár sportsikerei is lehettek volna. A családjával amúgy 8-10 évre visszamenőlegesen jó volt a kapcsolatunk.

Azon eddig még nem gondolkodott, hogy ezt a levelet egy gyerek írta-e. A műsorban a korábbi élsportoló ügyvédje ennek kapcsán arról beszélt, hogy érdemes volna nyelvész szakértőt is meghallhatni, hiszen ő a helyesírásból, a mondatszerkesztésből, a stílusból komoly következtetéseket tudna levonni. Hegedűs László beszélt arról is, hogy hiba volt a sajtó felé kikotyogni az egész ügyet. Ő nem akar találgatni, de se a rendőrségnek, se a megvádoltaknak nem volt érdeke a nyilvánosság, az, hogy egyáltalán tudják, feljelentették őket.

Kósz Zoltán beszélt egy meglepő tartalmú önkormányzati levélről is. Pár napja kaptak egy meghívót a leányfalui önkormányzat ülésére, hiszen klubjuk bérli a település uszodáját, és ebben az

egyik testületi tag dehonesztálóan nyilatkozott rólunk. Ez volt az első olyan mástól jött vélemény, amely mellbe vágott. Mindez egy testületi ülés meghívója kapcsán derült ki.

Az olimpiai bajnok pólóst eddig az utcán inkább támogató hozzáállással szólították meg a botrány kirobbanása óta, bár azt megjegyezte, hogy felkészült a – saját szavaival élve – negatív megnyilvánulásoknak nevezett véleményekre is. Arról is beszélt, hogy a hozzá nagyon közel álló emberek között is akadtak, akik rákérdeztek esetleges bűnösségére.

Hogy ez milyen érzés? Hát ezt nem kívánom senkinek

– mondta ezekről a helyzetekről a sportoló. Arról is beszélt, hogy az ilyen kérdések után azt érezte, élete teljesen felborult. Elmondása szerint ebben a helyzetben csak azt tudta tenni, hogy a kérdező szemébe nézve bizalmat kért az illetőtől, amit egy ölelés kíséretében meg is kapott. Szerinte azok a kapcsolatai, ahol zavart okozott az ügy kirobbanása, így álltak helyre.